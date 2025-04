Robin Frijns komt zaterdag als derde over de finish tijdens de Formule E-race in Miami, maar door een straf mag hij even later niet richting het podium. De Nederlander is een van de coureurs die na afloop een penalty kreeg; de tijdstraf werpt hem terug naar de achtste plaats. Norman Nato heeft nog meer pech: hij raakt de zege kwijt aan Pascal Wehrlein.

Hoewel de wedstrijd in Miami vanaf de beginfase het bekijken al zeer waard is, zit het venijn zoals wel vaker vooral in de staart. Met nog vijf ronden te gaan, wordt de race stilgelegd na een ongeluk met drie auto’s bij de chicane. Coureurs Max Günther (DS Penske), Mitch Evans (Jaguar) en Jack Hughes (Maserati) blijven ongedeerd. Het incident zorgt echter wel voor een rode vlag.

Kort daarvoor heeft De Vries zijn kansen op een podiumplaats al zien verdampen; zijn Mahindra-bolide valt stil. De Nederlander kan zijn weg weliswaar vervolgen, maar loopt flinke achterstand op. De Vries hervat de race na de rode vlag vanaf plek 18, Frijns staat er een stuk beter voor bij de herstart: vierde.

Straffen

In de laatste vijf ronden van de race is Frijns een van de coureurs die nog een zogeheten Attack Mode heeft, oftewel vierwielaandrijving en 50 kwh vermogen meer. Dat legt hem geen windeieren: de Limburger schuift ten koste van Nato en Antonio Felix da Costa op naar plek twee, maar Pascal Wehrlein is op dat moment nog te snel voor hem. Nato komt vervolgens terug, rijdt naar de kop en wint. Frijns eindigt als derde. Dan is echter al duidelijk dat er mogelijk straffen komen voor meerdere coureurs.

Frijns, Nato en nog enkele andere anderen hebben de Attack Mode niet volledig kunnen gebruiken en dat hoort volgens de reglementen wel zo als de finishvlag eenmaal is gevallen. Het levert een straf van tien seconden op: weg zege voor Nato, weg podium voor Frijns. Die duikelt in de herziene uitslag naar plek 8. Daarmee verdient de columnist van FORMULE 1 Magazine weliswaar zijn eerste punten van het seizoen, maar het zal voor Frijns door de straf voelen als hooguit een troostrijs. De Vries staat helemáál met lege handen in Miami: hij eindigt als twaalfde.

In het kampioenschap leidt Oliver Rowland na vijf races de dans. De Brit wordt gevold door Taylor Barnard en Antonio Felix da Costa. Regerend kampioen Pascal Wehrlein is vierde, De Vries twaalfde en Frijns staat vijftiende. De volgende Formule E-race is op zaterdag 3 mei, in Monaco.