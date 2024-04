Red Bull kwam tijdens de eerste vrije training in Japan met een upgrade van de RB20 op de proppen. Na de teleurstellende uitvalbeurt van Max Verstappen tijdens de GP van Australië staat het team op Suzuka met een vernieuwde bolide aan de start. Met een een-tweetje in VT1 lijkt het erop dat Adrian Newey en zijn team weer een pareltje hebben afgeleverd. Wat is er precies veranderd?

Aanvankelijk werd gedacht dat Red Bull met deze upgrade de sidepods volledig zou verwijderen, à la Mercedes in 2022. Zo’n agressieve upgrade is het niet, maar er zijn wel een aantal opvallende aanpassingen ten opzichte van de auto die we in Melbourne zagen. Met name de koeling van de motor lijkt anders geregeld, dankzij nieuwe luchtinlaten bovenop de auto. Verder zijn ook een deel van de vloer en de koeling van de remmen aangepakt.

Wie goed naast de cockpit van de RB20 kijkt, ziet dat er een extra luchtinlaat op ‘de schouders’ van de auto is geplaatst. Volgens Red Bull een upgrade die zo efficiënt mogelijk met de luchtdruk om de RB20 omgaat. “Voor de inlaten kiezen we een plek waar de druk het hoogst is, om de radiatorkoeling zo goed mogelijk te krijgen”, aldus ingenieur Paul Monaghan tegen Motorsport.com.

De extra luchtinlaat naast de cockpit van Max Verstappens RB20 (Getty Images)

Vloer en remkoeling

Naast de luchtinlaten heeft Red Bull ook aan de vloer en de remkoeling gedacht. In de vloer zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd om de doorstroming van de lucht te verbeteren. Volgens Monaghan levert dit meer downforce én meer stabiliteit op. Bij de remmen zien we dat de luchtinlaten iets kleiner zijn geworden. Dit heeft alles te maken met de GP van Japan. Een rondje op Suzuka vraagt relatief weinig van de remmen, dus is een subtielere koelinlaat íets efficiënter.

In de race naar snelle rondetijden laten de ingenieurs van Red Bull niets aan het toeval over. Het team staat nog altijd bovenaan in het kampioenschap, op de voet gevolgd door concurrent Ferrari. Slechts vier WK-punten scheiden het team uit Milton Keynes van de rivalen uit Maranello. Tijdens de race op zondag zal Red Bull ongetwijfeld een groter gat willen slaan.

