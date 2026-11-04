De vader van Andrea Kimi Antonelli, Marco Antonelli, heeft een klein inkijkje gegeven in hoe het leven van een Formule 1-coureur eruit ziet. Hoewel de koningsklasse vaak wordt geassocieerd met jetsets en glamour, reist Antonelli senior vaak met de camper achter zijn zoon aan. En dan staat de motorhome van de Antonelli’s wel eens naast die van Max Verstappen en Lewis Hamilton. “We hebben soms ook gasten aan de eettafel, zoals Stefano Domenicali en Flavio Briatore”, vertelt hij.

Andrea Kimi Antonelli werd na de winst van zijn eerste wereldtitel nog op de schouders gedragen door Max Verstappen en Lewis Hamilton. Samen was het podium in Mexico zo goed voor inmiddels twaalf titels. Volgens de vader van Kimi Antonelli, Marco Antonelli, heeft zijn zoon zo’n goede band met zijn ‘rivalen’ opgebouwd door wederzijds respect.

LEES OOK: Kimi Antonelli bezoekt familie van Ayrton Senna in São Paulo: ‘Onvergetelijke dag’

“Ik denk dat hij veel respect heeft getoond voor de kampioenen en dat hij dat respect terug heeft gekregen”, vertelt Antonelli senior aan Motorsport.com. “Je moet geen vuile trucs uithalen. Sportieve integriteit is belangrijk in een competitieve omgeving, en het is een waarde die hij met zich meebrengt. Natuurlijk, als ze wiel aan wiel vechten, geeft geen van hen toe, want ze gaan het elkaar zeker niet gemakkelijk maken. Maar er is altijd veel eerlijkheid.”

De vader van de kersverse wereldkampioen komt uiteraard vaak kijken bij de races van zijn zoon, en reist vaak met de camper achter de Formule 1 aan. Antonelli vertelt hoe hij dan ook wel eens naast de motorhomes van Verstappen en Hamilton staat. “We proberen altijd op privéterreinen te verblijven als we ergens met de motorhome staan”, vervolgt hij. De Antonelli’s staan dan bijna altijd naast de motorhome van Verstappen. “Maar het gebeurt ook vaak dat we naast Lewis staan, of andere coureurs.”

Restaurant Antonelli

Antonelli krijgt vervolgens de vraag of de geruchten over dat hij dan voor de hele paddock kookt waar zijn. “Nee, zeker niet voor iedereen”, lacht hij. “Maar laten we zeggen dat ik dat af en toe wel doe. We zijn er nog nooit in geslaagd om eens rustig met Lewis te gaan eten, omdat hij het altijd erg druk heeft met sponsors en van alles en nog wat, maar het klopt dat we soms gasten hebben, zoals Stefano Domenicali en Flavio Briatore.”

LEES OOK: Kimi Antonelli verwacht comeback van George Russell: ‘Hij is nog altijd supersnel’

“Maar ik wil wel duidelijk maken dat het restaurant van Antonelli heel eenvoudig is: wat pasta, een kipfilet en een salade, meer niet”, benadrukt Antonelli. “Ik neem alles mee van thuis, en daarna spelen we een paar kaartspelletjes. Het is allemaal heel eenvoudig.” De familie van de kersverse wereldkampioen is dan ook niet geïnteresseerd in de ‘glamoureuze levensstijl’ die vaak wordt geassocieerd met de Formule 1.

“We geven geen feestjes, alleen etentjes met vrienden om van elkaars gezelschap te genieten”, voegt Antonelli eraan toe. “Het is net als toen we in het Italiaanse toerwagenkampioenschap reden. Het zijn nu geen toerwagens meer, maar Formule 1.” Al is voor de vader van de Mercedes-coureur ook wel eens voor viervoudig F1-wereldkampioen Verstappen koken geen probleem. “Lewis heeft wat meer dieetbeperkingen, hij is veganist, dus dat is iets lastiger om voor hem te koken. Bij Max zijn deze beperkingen er niet.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.