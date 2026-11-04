Max Verstappen blikt alvast vooruit op het aankomende raceweekend in Brazilië. Al drie keer eerder overwon de Nederlandse coureur tijdens de GP São Paulo. Verstappen hoopt na het recente succes van Red Bull dan ook op een volgend ‘sterk weekend’ op Braziliaanse bodem, tevens het thuisland van zijn schoonfamilie. “Al had ik niet verwacht dat ik dit jaar nog drie races zou winnen”, zegt de viervoudig wereldkampioen eerlijk.

Max Verstappen staat met een goed gevoel aan de vooravond van de GP Brazilië. De Nederlander won in Mexico zijn derde Grand Prix van het jaar. Volgens de Red Bull-coureur is het inmiddels duidelijk dat zijn team de juiste weg is ingeslagen. “Het was geweldig om de overwinning in Mexico te behalen en alle eer gaat naar het team”, begint Verstappen in de vooruitblik op de GP São Paulo. “De afgelopen raceweekenden zagen er een stuk veelbelovender uit. Ik had niet verwacht dat ik dit jaar drie races zou winnen. Dit is een enorme stap in de goede richting met het oog op de laatste races van het seizoen.”

‘Brazilië is een bijzondere plek voor mij’

Nu keert Verstappen weer terug naar Interlagos, het decor van drie eerdere zeges voor de Nederlander. “Ik kijk altijd uit naar een bezoek aan Brazilië. Het is een fantastisch land en bovendien een bijzondere plek voor mij, aangezien mijn schoonfamilie daar woont”, vertelt hij verder. “Het circuit is me in het verleden goed gezind geweest en we hebben er veel mooie races gereden en goede herinneringen aan overgehouden. Ik hoop dan ook dat we opnieuw een sterk weekend kunnen neerzetten.”

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Verstappen neemt voor de Grand Prix in Brazilië bovendien een speciale helm mee. De Nederlander verruilt zijn vertrouwde witte ontwerp in voor een Braziliaanse kleurstelling. “Het ontwerp is iets moois voor de fans en moet laten zien hoe bijzonder deze plek voor mij is”, vervolgt Verstappen. “Het is een geweldig circuit om op te rijden en ik kijk ernaar uit om hier weer terug te zijn.”

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