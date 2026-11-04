Andrea Kimi Antonelli verwacht in 2027 zeker zijn titel ook te moeten verdedigen tegen teamgenoot George Russell. De Brit kreeg dit seizoen vaker te maken met pech aan zijn Mercedes-bolide, zo vertelt de kersverse wereldkampioen, waaronder tijdens de afgelopen GP Mexico. Kimi Antonelli denkt daarom dat zijn teamgenoot volgend seizoen zal terugkomen: “Hij heeft dit seizoen laten zien dat hij, als hij in vorm is, heel moeilijk te verslaan is”.

Terwijl Andrea Kimi Antonelli in Mexico de titel binnenhaalde, zat er voor teamgenoot George Russell niet meer in dan een zesde finishplaats. En dat terwijl de Brit nog als tweede aan de race begon. Russell kon zijn positie ook na de start vasthouden, maar kreeg vervolgens een probleem met zijn energievoorziening. Zo viel de Mercedes-coureur voor bocht 1 al terug naar de zesde plek. In dezelfde ronde tikte hij ook nog Isack Hadjar in de rondte, waardoor hij ook een tijdstraf van tien seconden kreeg.

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Na de race liet Russell zijn mediataken verstek gaan. Begrijpelijk, vond teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker steekt vervolgens de hand in eigen boezem. “Misschien was de race (in Mexico, red.) wel een beetje een afspiegeling van zijn seizoen”, concludeerde Wolff. “Dit was een race die hij had moeten winnen. We hadden het tempo in de auto, maar we hebben hem in de steek gelaten op het eerste rechte stuk. De energievoorziening is niet zoals we hadden verwacht.”

‘George had veel meer pech dan ik’

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Russell een zege zag verdampen door mechanische problemen aan zijn Mercedes W17. Onder meer in Canada viel de Brit uit terwijl hij aan de leiding in de race lag. “Hij heeft op een bepaald moment in het seizoen zeker pech gehad,” geeft ook zijn teamgenoot Kimi Antonelli toe. “Eerlijk gezegd heeft hij iets meer pech gehad dan ik. Ik heb ook mijn momenten gehad in Silverstone en Barcelona. Bovendien moesten we na Silverstone onze nieuwe krachtbron afschrijven omdat er een probleem in zat, en moesten we al eerder een straf incasseren, namelijk in Monza.”

De jonge Italiaan verwacht echter zijn titel volgend jaar ook tegen Russell te moeten verdedigen. “We hebben zeker onze mindere momenten gehad, maar toch zal hij zeker terugkomen”, denkt Kimi Antonelli. “Weet je, hij is supersnel. Hij heeft dit seizoen laten zien dat hij, als hij in vorm is, heel moeilijk te verslaan is. Het zal dus belangrijk worden (in 2027, red.) om op mijn best te zijn, niet alleen tegen mijn teamgenoot, maar ook tegen alle anderen.”

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