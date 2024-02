Valtteri Bottas sluit een terugkeer naar Mercedes niet uit. De Finse coureur verscheen maandag bij de lancering van de C44, zijn Stake F1 Team-auto voor 2024. Bottas reed vijf jaar lang voor het team van Mercedes, dat nu naarstig op zoek is naar een vervanger voor Lewis Hamilton. Bottas’ prioriteit ligt nu bij Stake F1, maar een comeback bij de Duitse renstal lijkt niet onmogelijk.

Op sociale media was te zien dat Bottas onlangs nog in Brackley was, dichtbij de fabriek van Mercedes‘ Formule 1-team. De Fin ontkent dat hij een bezoekje heeft gebracht aan zijn voormalige werkgever: “Ik was zeker in Brackley, maar niet voor Mercedes. Ik heb Toto Wolff ook nog niet gesproken.” Hij lijkt voorlopig dus niet bezig te zijn met een terugkeer bij het Duitse team.

Stake F1-Team gaat vanaf 2026 verder als een officieel ‘works’-team van Audi. Bottas – die een contract heeft tot 2025 – focust zich liever op zijn betrokkenheid bij dat project. “Audi heeft sowieso mijn prioriteit”, legde hij uit. Echter, mochten de Audi-stoeltjes voor 2026 vergeven zijn, dan sluit de 10-voudig GP-winnaar niks uit. “Laten we zeggen dat er geen enkel team is waar ik niet naartoe zou gaan.”

Verrast door Hamilton-transfer

In zijn tijd bij Mercedes werd Bottas vijf seizoenen op rij afgetroefd door Lewis Hamilton. Toen hij hoorde dat de Engelsman in 2025 naar Ferrari vertrekt was hij behoorlijk verrast: “Ik had nooit gedacht dat dit zou gaan gebeuren. Maar aan de andere kant denk ik dat het goed voor hem is. Het is een grote stap en een grote kans dus ik ben blij voor hem.”

De move van Hamilton zal hoe dan ook voor een stoelendans gaan zorgen in de paddock. Valtteri Bottas is benieuwd wat de transfer zal betekenen voor Mercedes en voor de rest van de Formule 1. “Dat Hamilton naar Ferrari gaat is cool en het zal zeker wat beweging creëren voor de toekomst. Dat is goed voor de hele sport en sommige coureurs in het bijzonder.”

