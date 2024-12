Na een puntloos jaar leek Valtteri Bottas tijdens de slotrace in Abu Dhabi eindelijk een kans te krijgen om in de top tien te eindigen. Hoewel hij in de kwalificatie verrassend sterk was, moest de Fin in de race voortijdig opgeven. Een vroege aanvaring met Magnussen maakte zijn puntloze seizoen definitief. Ondanks dat Bottas nog geen contract heeft voor 2025, is hij ervan overtuigd dat dit niet zijn laatste optreden was.

Na een veelbelovende kwalificatie, waarin Valtteri Bottas zich verrassend bij de beste tien auto’s plaatste, viel zijn race al in de openingsronde in duigen. Hij kreeg een tijdstraf van tien seconden voor een botsing met Sergio Pérez en tikte later ook de Haas van Kevin Magnussen aan. Daardoor viel hij uiteindelijk uit de race. Een teleurgestelde Bottas gaf na afloop toe dat hij schuldig was aan de crash.

‘Zo mag het niet eindigen’

“Dit was niet de eerste keer dat alles al in de eerste ronde fout ging,” verzuchtte hij tegenover de media in Abu Dhabi. “Eerst het incident, daarna de straf, en vervolgens beland ik achteraan. Als klap op de vuurpijl botste ik ook nog met Kevin (Magnussen, red.). Dat was mijn fout. Ik verdedigde met versleten banden en probeerde zo laat mogelijk te remmen, maar daardoor kon ik de auto niet meer stoppen.” Waar de 35-jarige Fin in de kwalificatie kon bewijzen dat hij over veel snelheid beschikt, eindigde de race in een nieuwe teleurstelling.

De GP van Abu Dhabi markeert het einde van een zwaar seizoen voor Bottas, die in vierentwintig races geen enkel punt wist te scoren. Hij eindigt daarmee op de tweeëntwintigste plaats in het kampioenschap. Toch is de Fin nog niet klaar met zijn Formule 1-carrière: “Dit is niet hoe ik wil eindigen,” besloot hij vastberaden. “Ik ben dan ook nog niet klaar.” De vraag blijft waar Valtteri Bottas straks terecht kan komen. Mogelijk wil Mercedes hem – nu Mick Schumacher vertrokken is – een rol als test- en reservecoureur aanbieden. Daarnaast zou het nieuwe Formule 1-team van Cadillac interesse hebben getoond.

