Vanaf 2022 staan er niet één, maar twee Nederlandse teams op de Formule 3-grid. MP Motorsport wordt dan vergezeld door Van Amersfoort Racing, dat een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van Max Verstappen, Charles Leclerc en Mick Schumacher.

Van Amersfoort Racing vervangt volgend jaar het HWA Racelabs-team in het Formule 3-kampioenschap, dat in totaal tien teams telt. Van Amersfoort Racing zal het dan zeker tot en met 2024 met drie auto’s opnemen tegen ART Grand Prix, Campos Racing, Carlin, Charouz Racing System, Hitech Grand Prix, Jenzer Motorsport, MP Motorsport, PREMA Racing en Trident. Het Nederlandse team heeft in haar lange historie meerdere coureurs voorbereid op hun Formule 1-carrière, waaronder Jos en Max Verstappen, Charles Leclerc en Mick Schumacher.

“Graag heet ik Van Amersfoort Racing van harte welkom op de lijst van geselecteerde teams”, zegt de baas van de F3, Bruno Michels. “Hun successen in andere categorieën maakt hen een mooie aanvulling op onze grid. Ik ben ervan overtuigd dat ze zich snel zullen aanpassen aan de eisen en uitdagingen van ons kampioenschap.”

Lees ook: Flashback ’15: Frits van Amersfoort kreeg na Max Verstappen plots ook Mick Schumacher in zijn team

Frits van Amersfoort, de eigenaar van Van Amersfoort Racing, hoopt met zijn Formule 3-team veel successen te behalen. “Ons doel is om zoveel mogelijk races te winnen, maar ik heb niet onder een steen geleefd en ik realiseer me dat de F3 erg competitief is”, zegt hij in een interview met de F3-website. “Het zal een gevecht worden, maar ik ben er zeker van dat we vooraan mee kunnen doen. Ons doel is hetzelfde als elk ander team hier: winnen. Maar realistisch gezien is er eerst nog veel te doen.”

Vanaf volgend jaar keren de Formule 2 én Formule 3 weer terug naar het oude format, al is dat met enkele kleine wijzigingen. Vanwege de coronapandemie werden de twee opleidingsklassen van de Formule 1 gesplitst zodat zij elk weekend drie races konden organiseren en de kortere kalender zou de kosten van de teams ook moeten drukken, al kwam er met name vanuit de Formule 2-paddock kritiek dat de gaten tussen de races te groot zijn. In 2022 zullen deze twee kampioenschappen weer in hetzelfde weekend te zien zijn, al moeten ze daarvoor wel ieder één race per weekend inleveren.