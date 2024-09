Ondanks dat we nog steeds moeten wachten op een officiële bekendmaking van Red Bull, gaan veel fans er al vanuit dat Daniel Ricciardo in Singapore zijn (voorlopig) laatste GP heeft gereden. Tijdens de eerstvolgende race in Austin zou hij vervangen kunnen worden door Liam Lawson. Een geëmotioneerde Ricciardo wist op Marina Bay ook nog niet waar hij aan toe was, maar blikte wel alvast vooruit op zijn leven na de Formule 1.

Sky Sports vroeg Daniel Ricciardo na de GP van Singapore naar zijn carrière in de Formule 1. Met tranen in zijn ogen vertelde de Australiër hoe hij de afgelopen veertien seizoenen heeft beleefd. “Het is uitputtend,” zei hij. “Maar ik weet nog niet wat de volgende stap zal zijn. Als dit het is en het team echt zonder mij verdergaat, dan denk ik dat ik mezelf eerst de tijd zal geven om te ontdekken wat die volgende stap moet zijn.”

Ricciardo is in ieder geval ‘dankbaar’ voor de afgelopen veertien jaar. Er zijn maar weinig coureurs die het zo lang volhouden in de sport. “In de Formule 1 komen was altijd een droom, laat staan hier meer dan tien jaar te zijn en de kans te krijgen om voor overwinningen te vechten. Het was geweldig, maar misschien is het nu tijd voor iets heel anders. Misschien ga ik wel bergbeklimmen of zoiets,” lachte hij.

Advies van Jackie Stewart

Daniel Ricciardo herinnerde zich dat hij aan het begin van zijn loopbaan belangrijk advies kreeg van Jackie Stewart. De drievoudig wereldkampioen wilde hem voorbereiden op de moeilijkere tijden in de Formule 1. “Ik weet nog dat ik in 2014 echt doorbrak,” vertelde Ricciardo. “Sir Jackie Stewart sprak me toen aan in een hotel. Hij zei: ‘Als je ooit wilt praten, laat het me weten, want het zal niet altijd zo makkelijk zijn als het nu lijkt.'”

“Hij bereidde me voor op de mindere tijden,” aldus de 35-jarige coureur. “Ik zat toen op zo’n hoge piek. Oké, ik won dat jaar niet het kampioenschap, maar alles voelde makkelijk. Daarom begreep ik ook niet wat hij wilde. ‘Waar heb je het over?’, dacht ik. Pas later besefte ik wat hij bedoelde. Word nooit te euforisch, maar laat je ook niet zomaar uit het veld slaan. Probeer gewoon op de golven te blijven surfen.”

