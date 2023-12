Na een turbulent einde van zijn Formule 1-loopbaan beleefde hij de afgelopen jaren nog vele andere mooie avonturen in de autosport. Maar het is welletjes: Van der Garde zwaait af als coureur. “Twee wereldtitels en de Formule 1 bereiken, dat waren voor mij de hoogtepunten.”

Dat Van der Garde zijn helm aan de wilgen hangt, betekent niet dat autosportliefhebbers hem niet meer zullen zien. Integendeel: hij is ook komend seizoen F1-analist bij Viaplay. Daarmee blijft Van der Garde betrokken bij de koningsklasse van de autosport. Hij debuteerde in 2013 namens Caterham in de Formule 1. Van der Garde kwam tot 19 Grands Prix.

Testen deed hij ook, zoals voor Super Aguri en Force India. Bij Sauber was in 2014 testcoureur, om in 2015 te kunnen gaan racen voor de Zwitserse renstal. Dat liep nog voor het seizoen spaak, waarna hij een contractueel en juridisch gevecht voerde met Sauber. Het leidde onder meer tot bijzondere taferelen voorafgaand aan de Grand Prix van Australië dat jaar, waarbij Van der Garde contractueel zijn plek wilde opeisen. Uiteindelijk kocht Sauber het contract af.

Hij deelde de afgelopen jaren onder meer in Paddockpraat, de podcast van FORMULE 1 Magazine, meer dan eens herinneringen aan zijn Formule 1-tijd. Het is en blijft voor hem het summum van de autosport. “Ik heb van kinds af aan het voorrecht gehad mijn passie te mogen volgen”, licht hij toe in een persbericht. “Het was een fantastische tijd. Ik ben twee keer wereldkampioen geworden en heb mijn droom – de Formule 1 bereiken – waar kunnen maken.”

Dat hij met Caterham niet mee kon doen om de prijzen, was in het begin even wennen. “Ik ben gaan accepteren dat ik niet voor de punten, maar hooguit voor plek vijftien aan het vechten was”, vertelt hij in De Telegraaf. Hij merkte ook de verschillen met voormalige concurrenten: van tienden verschil met Vettel naar meerdere seconden. “Dan weet je dat het door de auto komt.”

Na de jaren in de Formulewagens – Van der Garde was ook succesvol in de Formule 3 en de GP2 (voorloper van de huidige Formule 2 – maakte hij in 2017 een met de Europese LMP2-titel een succesvolle comeback in de langeafstandsracerij. Daarna kwam hij jarenlang uit voor Racing Team Nederland. Hij won met dat team in 2021 de LMP2 Pro/Am klasse.

De afgelopen twee jaar racete Van der Garde in de Amerikaanse tegenhanger van het WK en stond hij op het podium van klassiekers als de 24 uur van Daytona en de 12 uur van Sebring. Ook won hij in 2023 nog een race om het wereldkampioenschap.

“Hoewel ik afgelopen jaar elke race nog competitief was, wil ik graag meer tijd besteden aan Denise en onze drie kinderen. Ook ben ik steeds actiever geworden als ondernemer en investeerder, en als F1-analist van Viaplay. Daar wil ik ook meer tijd voor vrijmaken. Ik kijk dan ook met trots terug op mijn raceleven en met veel plezier voorruit naar de toekomst.”

