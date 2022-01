Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur verwacht dat Valtteri Bottas ‘positieve energie’ met zich mee zal brengen naar het team. Dat hij uit de schaduw van oud-teamgenoot Lewis Hamilton kan stappen moet de Fin daarbij helpen.

Na vijf jaar besloot Mercedes om afscheid te nemen van Valtteri Bottas, die plaats moest maken voor George Russell. Bottas kon al snel na dat nieuws delen dat hij naar Alfa Romeo zou vertrekken. Daar zal hij samen met Guanyu Zhou proberen om Alfa Romeo meer naar voren te brengen nadat het de afgelopen jaren vooral tussen de middenmoot en achterhoede schommelde.

Volgens Vasseur zal Bottas ‘positieve energie’ met zich meebrengen naar het team. “We hebben veel contact met elkaar”, zegt Vasseur tegen Crash.net. “Dat is niet alleen maar omdat we met elkaar gaan samenwerken, maar we hebben al iets van twaalf of veertien jaar contact met elkaar. Ik weet dat het voor hem een nieuw hoofdstuk in zijn carrière is en hij ziet het spelen van een sleutelrol binnen ons team als een nieuwe mogelijkheid.”

Want, zo denkt Vasseur, na vijf jaar Mercedes kan Bottas bij Alfa Romeo uit de schaduw van Lewis Hamilton stappen. “Hij stond, en dat hoort er een beetje bij als je de teamgenoot van Lewis bent, in de schaduw van zijn teamgenoot. Bij ons zal hij een sterke pilaar zijn voor de ontwikkeling van het team. Het is voor hem een belangrijke stap en ik ben ervan overtuigd dat hij ook goed zal presteren”, aldus Vasseur.