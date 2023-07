Wordt het weer een zege voor Red Bull en kan Mercedes in Engeland revanche nemen voor een teleurstellende race in Oostenrijk? Het zijn zomaar wat vragen die leven in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië. Maar misschien is het juist wel Ferrari dat kan stunten, aldus teambaas Fred Vasseur.

“De laatste twee races hebben laten zien dat we vooruitgang boeken met de SF-23”, zegt de Fransman in gesprek met Speedweek. “In de race hebben we laten zien aan te kunnen vallen.”

Dat biedt perspectief voor de race in Silverstone, waar Ferrari zomaar eens de uitdager van Red Bull zou kunnen worden. Dat terwijl de blikken van menigeen misschien eerder gericht zijn op Mercedes of Aston Martin, de beide teams die voor Ferrari staan in het constructeurskampioenschap.

Vasseur weet dat zijn team Red Bull over het algemeen nog niet kan uitdagen, maar een stuntje wil hij niet uitsluiten. Te meer omdat de teamsbaas denkt dat de baan in England de Italiaanse bolide wel zal liggen. “De hogesnelheidsbochten stellen de auto op de proef, we zijn benieuwd goed onze wagen het gaat doen.”

Voor wat het waard is: de coureurs van Ferrari hebben volgens Vasseur goede herinneringen aan het circuit. “Vorig jaar pakte Carlos zijn eerste F1-zege, terwijl Charles er ook al een paar keer dicht bij was.”

