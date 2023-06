Frédéric Vasseur denkt dat Ferrari dit jaar nog races kan gaan winnen. Tegen verschillende media geeft de teambaas aan positief gestemd te zijn over de kansen van de Italiaanse renstal. Sleutel hiertoe zouden de upgrades zijn die het team meebrengt naar de Grand Prix van Spanje.

Hoewel het seizoen over het algemeen teleurstellend is verlopen, heeft Ferrari zo nu en dan wat sterke prestaties laten zien. In Baku eindigde Charles Leclerc op het podium en behaalde hij pole position voor zowel de Grand Prix als de sprintrace. In Australië kon Carlos Sainz de voorhoede goed genoeg bijhouden. En in Monaco kwalificeerde Leclerc zich als derde, slechts 0.1 seconde langzamer dan polesitter Max Verstappen. Reden genoeg dus voor de Ferrari-teambaas om te denken dat er meer te behalen valt dit seizoen.

“We kunnen een paar races winnen dit jaar”, zegt Vasseur optimistisch. “Zodra we het potentieel van de auto weten te ontgrendelen zullen we vanaf de voorste rij starten en kunnen we meedoen voor de winst. Monaco was geen ramp. We hebben fouten gemaakt in het weekend, maar het is overdreven om te zeggen dat de snelheid er niet was.”

In Barcelona brengt Ferrari upgrades mee die in eerste instantie gepland waren voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Daarmee hoopt het team wat meer aansluiting bij de concurrentie te vinden. In tegenstelling tot Mercedes echter, gooit Ferrari het roer niet volledig om. “Onze filosofie verandert niet”, legt Vasseur uit. “Er is ruimte voor verbetering, maar het zou een vergissing zijn om midden in het seizoen een volledig ander concept aan te houden.”