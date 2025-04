Met een vierde en vijfde plaats voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton in Bahrein kon Ferrari weer goede punten pakken. Het Italiaanse team mist nog de aansluiting met de andere topteams, vooral McLaren, maar zag wel vooruitgang tijdens het weekend in de woestijn. Teambaas Frédéric Vasseur hoopt deze stijgende lijn in Saoedi-Arabië door te trekken. De Fransman waarschuwt daarbij wel dat Lewis Hamilton dan ook vooruitgang moet boeken.

“In Sakhir hebben we kleine stapjes vooruit gezet op vlak van competitiviteit, dankzij een betere performance van de auto en solide prestaties van het team in zowel de kwalificatie als de race”, vertelt Vasseur in de Ferrari-voorbeschouwing. De Scuderia heeft echter ook in de dagen sinds de Bahreinse race niet stilgezeten. “Tijdens de paar dagen in Maranello zijn we hard blijven werken aan het analyseren van de gegevens.”

Hoewel Ferrari dus langzaam maar zeker vooruitgang boekt, volgens de teambaas, blijft voorlopig het doel van de Scuderia hetzelfde. “We moeten ons blijven concentreren op onszelf, want dat is de beste manier om het maximale uit het beschikbare pakket te halen. En om zo tegelijkertijd ook gestaag vooruitgang te boeken en het gat te dichten dat ons nog steeds scheidt van de koplopers in het klassement.”

Kleine waarschuwing aan Hamilton?

Ook voor Lewis Hamilton is er nog werk aan de winkel tijdens de komende races. De Brit heeft namelijk al drie keer moeten toezien hoe Charles Leclerc beter kwalificeerde dan hijzelf. Hamilton finishte tot nu toe alleen tijdens de sprintrace in China hoger dan de Monegask. Vasseur moedigde de zevenvoudig wereldkampioen na de tegenvallende kwalificatie in Bahrein aan met een ‘duwtje in de goede richting’. “We zullen de auto verbeteren voor Lewis, maar hij moet zelf ook vooruitgang boeken”, concludeert de Fransman.

