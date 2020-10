Vasseur geeft nog geen duidelijkheid over het rijderspaar voor 2021: ‘Het is niet een makkelijke beslissing’

Alfa Romeo heeft nog niet bekendgemaakt wie er in 2021 bij het Zwitserse team gaan rijden. Het is volgens teambaas Frédéric Vasseur geen makkelijke beslissing. “Het is niet zo zwart-wit.”

Kimi Räikkönen heeft nog geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst en ook is het nog niet duidelijk wie er aan de haal gaat met het tweede zitje. Mick Schumacher wordt vaak genoemd, maar Antonio Giovinazzi begint weer beter te presteren. Frédéric Vasseur wil niks kwijt over de line-up voor 2021.

“Je hoeft geen antwoord te verwachten op die vraag”, vertelt Vasseur tijdens de persconferentie. “Het gaat geen makkelijke beslissing worden. Het is niet zo zwart-wit. Je moet kijken naar wat er de laatste races is gebeurd en je moet de prestaties van de coureurs in de Formule 2 beoordelen”, zegt de Fransman.

“We hebben nog zes races te gaan en gaan zeker geen overhaaste beslissing nemen. Nog niemand heeft een contract getekend en niemand heeft een optie in zijn contract staan”, aldus de teambaas van Alfa Romeo.

