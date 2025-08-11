Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is bang hij de uitdaging die de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari met zich meebracht, heeft onderschat. Vooralsnog blijven de goede resultaten voor de Brit tijdens zijn debuutjaar in het Ferrari-rood uit. Hamilton kwam namelijk nog niet hoger dan een vierde plaats tijdens een hoofdrace. Toch zag Vasseur de laatste Grand Prix-weekenden een paar lichtpuntjes.

Lewis Hamilton is bezig met zijn eerste jaar als Ferrari-coureur, maar heeft tot nu toe nog niet de gewenste resultaten behaald. Behalve tijdens de sprintraces in China en Miami, stond de 40-jarige Brit nog niet op het podium. In Hongarije beleefde Hamilton zelfs een nieuw dieptepunt, toen hij na zijn teleurstellende kwalificatie op de zaterdag – waarbij hij niet hoger kwam dan een twaalfde startplaats – zichzelf zelfs als ‘nutteloos’ bestempelde voor Ferrari.

‘Uitdaging voor Lewis onderschat’

Ook teambaas Frédéric Vasseur ziet zijn coureur worstelen, en komt tot de volgende conclusie. “Ik denk dat we misschien de uitdaging voor Lewis onderschat hebben aan het begin van het seizoen”, vertelt de Fransman eerlijk aan Formula1.com. “Hij reed bijna tien jaar bij McLaren en daarna tien jaar bij Mercedes, dat is bijna twintig jaar in de omgeving van Mercedes.” Hamilton trad in 1998 al toe tot het McLaren Driver Development-programma.

Volgens de teambaas was de overstap naar de werkcultuur van Ferrari daarom groter dan gedacht. “Het was een enorme verandering voor Lewis niet alleen op het gebied van cultuur, maar ook op het gebied van de mensen om hem heen, de software, en de auto”, vervolgt Vasseur. “Op elk gebied was het eigenlijk wel een grote verandering, misschien onderschatten Lewis en ik dit wel. Maar ik ben heel erg blij, want de laatste vier of vijf races was hij weer helemaal terug in het ritme.”

