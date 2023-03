In de nasleep van de Grand Prix van Bahrein eist Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur een betere betrouwbaarheid van de auto. Zeker nadat maandag volgens Italiaanse media de oorzaak bleek van de uitvalbeurt van Charles Leclerc: uitgerekend een juist voor deze race vervangen onderdeel zou het tijdens de wedstrijd hebben gegeven.

Exit Leclerc, terwijl die op weg was naar een podiumplaats. En een vierde plek voor Carlos Sainz, nog achter de Aston Martin van Fernando Alonso én op grote achterstand van winnaar Max Verstappen. Nee, zo had ‘Fred’ Vasseur zich de start van zijn periode als nieuwe baas van de Scuderia bepaald niet voorgesteld. “En het grootste probleem”, aldus de Fransman, “is onze betrouwbaarheid. Dat moet beter, dat is duidelijk.”

Pijnlijk duidelijk, zelfs. Want door problemen met de energie-opslag moest er al voor de openingswedstrijd gesleuteld worden aan de bolide van Leclerc. Een nieuwe onderdeel moest helpen, maar uitgerekend dat lijkt nu de oorzaak van het stilvallen van de Ferrari-coureur te zijn geweest. En laat nu net het onderdeel voor de energy store er eentje zijn waar je maar twee van mag gebruiken.

Na één race zit Ferrari in dat geval al aan het maximum. De eerste gridstraf is daarmee nu al dicht bij, zo weet ook Vasseur. In Jeddah moet het tijdens de Grand Prix van Sadoedi-Arabië over anderhalve week een stuk beter gaan. “De race in Bahrein is niet de start die we wilden, maar ik heb altijd al gezegd: daar wordt het kampioenschap niet beslist. We zijn pas net begonnen.”