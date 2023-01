Er komt geen verandering in de status van Charles Leclerc en Carlos Sainz bij Ferrari nu Frédéric Vasseur aan het roer staat. De twee coureurs zullen dezelfde behandeling krijgen, benadrukt de Fransman. Wel kan er een uitzondering op die regel komen.

Ferrari hanteert al jarenlang het systeem van gelijke coureurs en wijst liever geen nummer één aan. De komst van Vasseur zorgde echter voor speculatie dat hij dat systeem uit het raam zou gooien en dat Leclerc de nummer één zou worden. Dit omdat de twee elkaar nog kennen van hun tijd bij Sauber in 2018.

Vasseur benadrukt in gesprek met de Italiaanse tak van Sky Sports echter dat Leclerc en Sainz dezelfde behandeling zullen krijgen. “Het doel van dit team is om te winnen, met Ferrari en voor Ferrari. Dat is ons beleid”, zegt Vasseur. “Ik heb de coureurs hier al over gesproken. Het is kristalhelder dat we ze precies dezelfde behandeling zullen geven en dat we ze allebei op dezelfde manier zullen steunen.”

Maar, voegt Vasseur meteen toe, er kan wel een uitzondering op die regel komen. Ferrari kan zich namelijk genoodzaakt zien om een nummer één aan te wijzen als dit van belang is in de titelstrijd. “Zeker, als er op een bepaald moment tijdens het seizoen één coureur er veel beter voor staat om voor het kampioenschap te vechten, zullen we actie moeten ondernemen.”

“Maar het is niet zo dat een van onze coureurs vanaf het begin van het seizoen de nummer één zal zijn”, legt de Ferrari-teambaas uit. “Dat kan niet omdat je nooit weet wat er gaat gebeuren, en we moeten het beste doen voor het team, niet voor de coureurs”, besluit Vasseur.