Wat maakt Lewis Hamilton zo uitzonderlijk als coureur? Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur weet daar wel het antwoord op. Volgens Vasseur is er één belangrijk karakteristiek waarmee Hamilton zich onderscheidt van andere coureurs. Het was voor de teambaas ook gelijk een reden om de zevenvoudig wereldkampioen naar Ferrari te halen.

Ferrari gaf al vroeg in het seizoen het startschot voor het silly season door de bekendmaking dat Lewis Hamilton in 2025 naar Maranello verhuist. De wereldkampioen tekende in 2023 nog een contractverlenging bij Mercedes, maar besloot deze toch doormidden te scheuren en een overstap naar Ferrari te maken.

Ferrari-teambaas Vasseur is in ieder geval blij met de beslissing van Hamilton om zijn team te komen versterken. De Brit heeft namelijk één karakteristiek wat hem onderscheidt van andere coureurs. “Lewis is een machine”, vertelt Vasseur tegen The Times. “Het grootste verschil tussen Lewis en de meerderheid van de grid, en ik wil geen persoonlijke vergelijking maken, is dat hij georganiseerd is als een bedrijf.”

Vasseur legt ook meteen uit wat hij precies bedoelt met zijn vergelijking tussen Hamilton en een machine. “In zijn hoofd, in zijn aanpak, weet hij wat hij wil doen, wanneer hij het wil doen. Hij is in staat om elke pijler van de activiteit te scheiden en voor ons, voor Ferrari, zal dat nuttig zijn”, aldus Vasseur. De Fransman verwacht echter niet dat de hele organisatie bij Ferrari op de schop gaat, zodra Hamilton aan zijn Scuderia-avontuur begint.

