In aanloop naar de laatste zes Grands Prix van het seizoen weet het team van Mercedes dat het dit jaar niet in de prijzen gaat vallen; zowel de coureurs- als de constructeurstitel is buiten bereik. Toch krijgt de W15 van Mercedes in aanloop naar de GP van de Verenigde Staten een significante upgrade. Het doel? Het laatste jaar met Lewis Hamilton zo goed mogelijk afsluiten.

“Het raceweekend in Austin markeert het begin van een intense aanloop naar het einde van het jaar,” blikte teambaas Toto Wolff vooruit in een officieel persbericht. “We hebben zes races in de komende acht weken, die eindigen met de seizoensfinale in Abu Dhabi. Hoewel Mercedes niet in de race is voor een kampioenschap, is er nog genoeg om voor te vechten. We kunnen nog een paar mooie hoogtepunten beleven.”

Mercedes neemt in deze laatste races ook afscheid van Lewis Hamilton. Na twaalf jaar en zes coureurstitels verruilt de Britse vedette Brackley voor Maranello. “We willen dit jaar zo sterk mogelijk afsluiten, momentum creëren voor 2025 én op de best mogelijke manier afscheid nemen van Lewis (Hamilton, red.),” legde Wolff uit.

‘Substantiële upgrade’

In Austin staat voor de laatste keer een geüpgradede W15 aan de start – na dit weekend volgen geen grote wijzigingen meer. “We zijn na Singapore hard aan het werk gegaan,” aldus de teambaas. “We hebben onze prestaties geanalyseerd en gekeken hoe we onszelf opnieuw kunnen verbeteren. In Texas introduceert Mercedes haar laatste upgrade, met als doel het gat naar de voorhoede te dichten. De lessen die we hiermee leren, zijn ook bepalend voor onze ontwikkeling in 2025.”

“Het Circuit of the Americas is een fantastisch circuit,” besloot Wolff. “De hoge snelheden in combinatie met het hobbelige oppervlak zijn een uitdaging voor zowel de auto’s als de coureurs. We kijken ernaar uit.” Mercedes staat in aanloop naar de GP van de Verenigde Staten op de vierde plek in het kampioenschap. Het gat naar Ferrari bedraagt honderdtwaalf punten, terwijl de voorsprong op de nummer vijf, Aston Martin, liefst tweehonderdvierendertig punten bedraagt.

