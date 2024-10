Liam Lawson maakt zijn rentree tijdens de GP van de Verenigde Staten. Na vijf invalbeurten in 2023 neemt hij ditmaal fulltime het stoeltje van Daniel Ricciardo over. De jonge Nieuw-Zeelander heeft nog nooit op het Circuit of the Americas mogen racen, maar is desalniettemin enthousiast om weer aan de start te staan. Volgens racedirecteur Alan Permane is Lawson bovendien buitengewoon goed voorbereid.

“Ik ben superblij dat ik straks voor het eerst in de VCARB 01 mag rijden,” blikt Liam Lawson vooruit in een officieel persbericht. “Toen ik nog reserverijder was, ben ik al een paar keer naar COTA geweest. Ik denk dat het een van mijn favoriete races is om te bezoeken; de sfeer is geweldig. Ik heb hier weliswaar nog nooit geracet, maar ik heb wel al veel tijd doorgebracht in de simulator.”

Volgens Lawson kenmerkt het circuit nabij Austin zich door de beruchte bochtencombinaties en hoogteverschillen. “Het heeft een geweldige lay-out,” voegt hij eraan toe. “Ik kijk ernaar uit om er straks te racen. Ik ben gewoon blij dat ik weer meedoe in de Formule 1 en samen met het team kan werken om de beste resultaten te halen.” Het einddoel is al lang duidelijk voor Liam Lawson: een stoeltje bemachtigen bij zusterteam Red Bull.

‘Zo goed mogelijk voorbereid’

“We gaan naar het Circuit of the Americas voor het eerste evenement van een triple header,” vult racedirecteur Alan Permane aan. “Dit circuit is geliefd bij zowel coureurs als teams – het biedt veel uitdagingen, van snelle bochten met snelle richtingsveranderingen tot zwaar remmen en lange bochten vol gas.”

“Dit weekend verwelkomen we Liam Lawson weer in de cockpit,” besluit Permane. “Omdat het een sprintweekend is, heeft hij slechts één uur de tijd om te oefenen voordat we beginnen aan de racesessies. Gelukkig heeft hij genoeg tijd doorgebracht in de simulator om vertrouwd te raken met het circuit en de afstelling van de auto. Hij is zo goed mogelijk voorbereid op deze uitdaging.”

