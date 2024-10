Ook Alpine heeft een speciale livery onthuld in aanloop naar de GP van de Verenigde Staten. De Fransen hebben in samenwerking met de nieuwe videogame Indiana Jones and the Great Circle gekozen voor een overwegend oranje kleurstelling. Een opvallend ontwerp, al vragen veel fans zich af of het team niet gewoon McLaren heeft gekopieerd.

Videogamegigant Xbox is een trouwe partner van het Alpine-team. Later dit jaar brengt het Amerikaanse bedrijf Indiana Jones and the Great Circle uit, een spel gebaseerd op de gelijknamige avonturenfilms. Tijdens de GP van de Verenigde Staten promoot Alpine deze nieuwe videogame met een unieke livery. Althans, uniek?

LEES OOK: Made in America: Haas omarmt Amerikaanse roots met speciale livery

Veel fans vinden dat de kleurstelling wel erg op die van McLaren lijkt. De combinatie van oranje en zwart doet denken aan de reguliere papaja-kleuren van de MCL38. “Ze hebben McLaren gewoon gekopieerd,” reageerde een fan op sociale media. “Ik zou zeggen dat het verwarrend kan zijn voor de commentatoren, maar Alpine komt toch niet in de buurt van McLaren,” grapte een ander.

Oliver Oakes, sinds deze zomer teambaas bij Alpine, is echter enthousiast over de nieuwe livery. “Het partnerschap met het Xbox-team is fantastisch,” aldus de Engelsman. “De nieuwe look komt dit weekend in Austin helemaal tot zijn recht. Er komen nog veel meer mooie samenwerkingen aan, en ik kijk ernaar uit om het spel daadwerkelijk te spelen zodra het beschikbaar is.”

Volgens veel fans heeft de nieuwe livery van Alpine wel heel veel weg van de McLaren MCL38 (Alpine F1 Team)

