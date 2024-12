De gewraakte opmerking van Max Verstappen dat hij afgelopen F1-seizoen ook wereldkampioen had kunnen worden met een Ferrari of een McLaren, doet Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur af als onzin. Tegelijkertijd roemt de Fransman de kwaliteit van de viervoudig wereldkampioen van Red Bull om altijd te maximaliseren. “Zelfs als ze het moeilijk hadden, deed hij dat.”

“Het heeft geen zin om te denken of te zeggen dat Verstappen bij een ander team hetzelfde zou hebben gewonnen als bij Red Bull”, vertelt Vasseur tegen het Italiaanse Autosprint. “Het is namelijk ommogelijk de prestaties van een coureur te scheiden van die van zijn auto. Er komen zoveel aspecten bij kijken.”

Eerder liet Ferrari-coureur Charles Leclerc ook al weten de opmerking van Verstappen, gemaakt in de euforie van het veroveren van zijn vierde wereldtitel, niet heel serieus te nemen. De Monegask noemde het ‘een beetje vergezocht’. Lando Norris (McLaren) toonde zich iets meer in zijn wiek geschoten en reageerde dat Verstappen wellicht als komiek aan de slag zou moeten gaan.

Verder was Vasseur in het interview vooral positief over de prestaties van Max Verstappen. “Wat dit jaar indruk op me maakte bij Verstappen, was zijn vermogen om te maximaliseren, zelfs als ze het moeilijk hadden. En dit is een les voor ons”, aldus Vasseur, die met Ferrari tweede werd in het constructeurskampioenschap, achter McLaren. “Want in de loop van een seizoen in zo’n competitieve context zijn er altijd races waarin we niet de sterkste zijn, maar dan is het noodzakelijk om het resultaat te maximaliseren. Om te winnen moet je het verschil maken als je niet in de beste positie zit, dat is waar Max Verstappen het verschil heeft gemaakt.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)