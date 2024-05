Ferrari-manager Frédéric Vasseur is van mening dat Max Verstappen “meer fouten” maakt nu Red Bull niet meer in een “comfortzone” zit. Red Bull presteerde de laatste drie races veel minder dan aan het begin van het seizoen. Zo werd Max Verstappen in Monaco onlangs nog verslagen door Charles Leclerc en in Miami door Lando Norris.

Frédéric Vasseur is een ervaren teambaas, die het vuurtje bij de concurrent natuurlijk graag opstookt. De manager van Ferrari heeft nu dus naar buiten gebracht dat hij vindt dat Verstappen en Red Bull een mindere periode meemaken én daarom meer fouten laten zien dan voorheen.

“Ik wil geen conclusies trekken uit dit weekend”, begon Vasseur zijn verhaal. “Maar als je kijkt naar de afgelopen twee weekenden, maakte Verstappen in Imola meer fouten dan in de afgelopen drie seizoenen.”

De drievoudig wereldkampioen moest op Imola alles op alles zetten om de McLaren-coureurs van pole af te houden. De Nederlander wist vervolgens de race maar nipt te winnen door zijn vriend Norris met slechts 0,7 seconde voor te blijven. De lastige balans van de RB20 zorgde er in Italië voor dat Verstappen wat foutjes maakte. In Monaco raakte hij gedurende Q1 de muur, waardoor hij vanaf de zesde plek aan de race moest beginnen.

Vasseur trekt nog geen conclusies

“Zodra je meer moet pushen, om in je comfortzone te blijven voor de strategie, voor alles, dan moet je geen fouten maken”, aldus Vasseur. “Ik denk dat ze in die situatie zaten – maar ik trek geen conclusies. Ze zullen snel terug zijn en sterk zijn. Ik denk niet dat alle races tot het einde makkelijk zullen zijn.”

“Zodra je in een positie zit waarin je meer aandacht aan details moet besteden, heb je een soort sneeuwbaleffect – en dit is onderdeel van de verbetering van de afgelopen zes of zeven maanden”, zei Vasseur tot slot.

