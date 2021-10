Dat Antonio Giovinazzi de teamorders van Alfa Romeo in Turkije negeerde was niet optimaal volgens teambaas Frédéric Vasseur, maar hij wil de Italiaan niet als zondebok aanwijzen. Hij heeft naderhand wel een gesprek gehad met Giovinazzi, al geeft hij toe dat het een lastige race was voor zowel de coureurs als het team.

Alfa Romeo had in Turkije gehoopt in ieder geval één puntje mee te nemen aangezien Esteban Ocon veel snelheid verloor op zijn versleten banden die hij vanaf het begin af aan had gebruikt. Giovinazzi lag op de elfde plek en leek dat belangrijke puntje voor Alfa Romeo in de wacht te kunnen slepen, al kwam de Italiaan wat snelheid tekort. Daarop besloot het team hem de opdracht te geven zijn plaats aan Räikkönen, die sneller was, af te staan. Dat gebeurde niet en dus liep het team de kans op het punt mis. Hoewel teambaas Frédéric Vasseur het geen optimale situatie vond, wil hij het nu wel achter zich laten.

“De race in Turkije was een lastige voor ons strategie-team en voor de coureurs, lastig om te bepalen hoezeer we moesten pushen”, legt Vasseur uit. “We probeerden de banden te sparen, met name in bocht acht. Op een gegeven moment begon Kimi wat meer te pushen en we hadden het idee dat we de banden wel in orde konden houden, dus vroegen we Antonio om ofwel te pushen, ofwel hem erlangs te laten.”

“Hij was waarschijnlijk wat te conservatief, maar ik wil hem niet de schuld geven”, vervolgt Vasseur. “Maar we hebben wel een gesprek gehad. Hij wist niet precies hoezeer hij moest aanvallen en hij kon zeker veel sneller gaan. Hij was te conservatief. We liepen de punten mis, maar ik wil Antonio niet de schuld geven”, benadrukt de Fransman. “Hij hield zich gewoon aan het plan en toen we meer konden pushen, duurde het zo’n twee of drie ronden voordat hij begreep dat hij meer kon pushen. Het is wat het is.”