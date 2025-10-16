De toekomst van Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur bij de Italiaanse renstal is wederom een geliefd onderwerp van speculatie. Het is niet de eerste keer dat de positie van de Fransman bij de Scuderia onder druk staat sinds zijn aantrede in 2023. Volgens Vasseur hoort felle kritiek nu eenmaal bij de baan van teambaas bij Ferrari. ‘Ik wist al van tevoren dat ik zoveel bagger over me heen zou krijgen’, vertelt de Fransman.

Frédéric Vasseur staat sinds begin 2023 aan het roer bij Ferrari. In zijn tijd als teambaas bij de Italianen won onder meer Charles Leclerc voor het eerst zijn thuisrace, de GP Monaco, maar het echte succes waar met name de tifosi zo op hopen, blijft nog uit. Ferrari is dit seizoen zelfs al haar tweede plek in het constructeurskampioenschap kwijtgeraakt aan Mercedes, en moet nu oppassen voor plek vier Red Bull. Daarnaast dreigt Ferrari, met nog maar zes races te gaan, een seizoen zonder Grand Prix-zege te ondergaan.

Vasseur was al voorbereid

Ferrari-topman John Elkann zou inmiddels overwegen om Vasseur door Christian Horner te laten vervangen. Het is niet de eerste keer dat er vraagtekens worden gezet bij de toekomst van de Fransman bij de Italianen. Volgens Vasseur hoort dat echter nu eenmaal bij de baan van Ferrari-teambaas. “Ik zit al dertig jaar in deze tak van sport, en ik wist al van tevoren dat ik zo blootgesteld zou worden”, vertelt de Fransman aan The Athletic. “Dat ik zoveel bagger over me heen zou krijgen.”

“Uiteindelijk werkt dit enorm negatief voor ons”, geeft Vasseur toe. “Ik weet dat we onder druk moeten werken en dat we met druk moeten omgaan. Dat zit in het DNA van onze sport. Maar ik denk dat je op het circuit genoeg druk hebt om vervolgens thuis geen druk te hoeven voelen. We weten dat we moeten presteren. We moeten resultaten boeken.” Daarnaast is het volgens de Fransman normaal dat teams een vormdip hebben. Vasseur wijst hierbij naar McLaren, dat sinds de Dutch GP geen race meer heeft gewonnen. “We schommelen allemaal op en neer, maar ik zou zeggen dat zelfs als McLaren door een dip gaat, ze er nog steeds staan. En als het beter gaat, vliegen ze.”

