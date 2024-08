Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur maakt zich totaal geen zorgen over de kwalificatievorm van Lewis Hamilton. De Brit moest het dit seizoen al vaak afleggen tegen teamgenoot George Russell op de zaterdagen, maar wist wel meer punten te pakken dan zijn jongere collega. Volgens Vasseur zit daar dan ook de kracht van Hamilton.

Hamilton staat momenteel 34 punten voor op zijn teamgenoot Russell in het klassement, maar moest wel zijn meerdere erkennen in de jonge Brit tijdens de kwalificaties. De jongere Mercedes-coureur startte namelijk tijdens tien van de eerste veertien races vanaf een hogere plek dan Hamilton.

De zevenvoudig wereldkampioen vertrekt in 2025 naar Ferrari, en zijn nieuwe werkgever is niet ongerust over zijn mindere kwalificatievorm. “Iedereen zegt al sinds het begin van het seizoen dat Russell sneller is dan Hamilton, maar op dit moment is hij degene die meer punten heeft gescoord voor Mercedes”, legt Vasseur uit aan Sky Italy. “Qua efficiëntie denk ik dat hij een goede maatstaf is.”

Vasseur is verder van mening dat Hamiltons pure snelheid ook niet de enige reden is waarom de Brit naar Maranello verhuist. “We kennen de positieve aspecten van Lewis’ komst naar Ferrari. Bijvoorbeeld zijn grote ervaring in de Formule 1”, aldus de Franse teambaas.

Ferrari ging te ver

Terwijl bij Mercedes tijdens de laatste paar races een stijgende lijn te bespeuren is, zit het team van Vasseur zelf in een vormdip. De Fransman geeft eerlijk toe dat vooral de terugval van Charles Leclerc merendeels ook door het team komt. “Charles heeft de laatste paar weekenden wat problemen gehad, maar ik denk nog steeds dat hij helder is en de waarheid is dat we soms collectief te ver zijn gegaan”, concludeert Vasseur.

