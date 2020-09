VeeKay elfde na ‘hele zware race’ op Mid-Ohio

De tweede Indycar-race op Mid-Ohio heeft Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout een elfde plek opgeleverd. “Het was een hele zware race”, vertelt de Nederlander.

VeeKay, uitkomend voor Ed Carpenter Racing, finishte zaterdag in race één op Mid-Ohio als achtste. Voor race twee legde hij zondag beslag op de elfde startplek, en daar eindigde hij dus ook.

“Het was een hele zware race”, verhaalt VeeKay, wiens auto naar eigen zeggen ‘heel anders’ aanvoelde dan zaterdag. “Misschien wel omdat het zondagochtend geregend had en de baanomstandigheden anders waren.”

“Bij de start van de race moest ik een aantal auto’s ontwijken”, doelt hij op de chaos die werd veroorzaakt door Santino Ferrucci, Alex Palou en Felix Rosenqvist. “Ik kwam daardoor niet echt naar voren, zoals een aantal andere coureurs wel lukte.”

Waar VeeKay zaterdag door een afwijkende strategie goed naar voren wist te komen, liep het zondag wat minder qua pitstops. Zo lag hij in de slotfase op plek tien, tot kampioenschapsleider Scott Dixon er nog voorbij kwam. VeeKay finishte zo als elfde. De race werd gewonnen door Colton Herta.

“Het was niet de beste race, maar P11 is alsnog niet heel verkeerd”, vat VeeKay zijn zondag samen. De blik gaat nu vooruit: “We hebben straks namelijk een race in Indianapolis – en gelijk erop nog één”, doelt hij op de double header op Indianapolis’ GP-circuit begin oktober.

“Afgelopen juli had ik daar mijn beste finish op een normaal circuit”, verwijst hij naar zijn vijfde plek tijdens de eerste race van het jaar op deze omloop. “Ik heb er dus zin in om er weer te racen.”

