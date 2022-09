Wie had er kunnen denken dat Nyck de Vries dit weekend een Grand Prix zou rijden, laat staan punten zou pakken. Na de blindedarmontsteking van Alexander Albon werd het ineens allemaal werkelijkheid voor de Nederlander. Nyck de Vries reed een sterke race en finishte uiteindelijk op een fantastische negende plaats. De ogen van de (race)wereld keken enthousiast toe en zagen een enorme prestatie.

In de paddock was men onder de indruk van het debuut van De Vries, hij stapte op het laatste moment in en pakte direct punten. Journalisten en coureurs geven de geboren Fries op sociale media veel lof. Lewis Hamilton gaf na de race zijn complimenten aan De Vries. De twee kennen elkaar al meer dan vijftien jaar. Vader Anthony Hamilton probeerde de Nederlander – Toen Hamilton bij McLaren reed – naar de Formule 1 te helpen. Daarnaast is De Vries als reservecoureur vaak aanwezig bij het Duitse automerk. Op sociale media duiken beelden op van een dolblije De Vries die de race nabespreekt met Lewis Hamilton.

Niet alleen Lewis Hamilton kwam De Vries feliciteren, Pierre Gasly deed het al eerder. Direct na afloop van de race snelde Gasly naar de auto van de kersverse debutant toe om hem te feliciteren met zijn eerste punten in de Formule 1. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat twee Nederlanders op één dag punten pakken in de koningsklasse.

Lees ook: Williams’ teambaas euforisch na optreden De Vries: ‘Natuurlijk staat hij bij ons op de radar’

Verstappen sprak De Vries nog even vlak voor de race begon: “Ik vertelde hem dat hij ervan moest genieten en niet teveel stress moest hebben. Het gaat allemaal enorm snel.” George Russell kan zich een eenmalige race voor een team nog goed herinneren. De Brit viel tijdens Sakhir 2020 in voor de met corona besmette Lewis Hamilton. “Ik denk dat het voor Nyck nog zwaarder was dan voor mij destijds. Ik had namelijk een fulltime racestoeltje bij Williams en was dus meer gewend aan de G-krachten. Hoe dan ook is het fantastisch dat je bij je debuut, in een Williams, punten scoort”, sluit Russell af.

Toto Wolff is ook vol lof over de prestatie van de Nederlander. “Wat moet hij nog meer doen om een racestoeltje te verdienen? Hij springt in een auto die hij nog nooit heeft aangevoeld en scoort op een hele volwassen wijze twee punten, fantastisch.” Na dit jaar loopt het contract van De Vries bij Mercedes af. Wat er daarna gaat gebeuren blijft onduidelijk, maar vandaag heeft De Vries zich in ieder geval goed in de kijker gereden.