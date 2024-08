Charles Leclerc maakte op de zondag in Zandvoort het podium compleet. De Monegask reed een goede race, en eindigde door onder meer een succesvolle undercut achter Lando Norris en Max Verstappen. Het was voor Leclerc het tweede podium sinds zijn overwinning in Monaco.

Leclerc beleefde een gedroomde start in de duinen van Zandvoort, en reed al snel op de vijfde positie in de race. In ronde 25 plaatste de Monegask een succesvolle undercut op Oscar Piastri en George Russell, waardoor Leclerc de top drie inreed. De Ferrari-coureur kon vervolgens de opmars van Piastri stuiten.

“Erg verrast”, zei Leclerc vlak na de race. “Ik ben normaal niet echt blij met P3, maar we kunnen vandaag echt blij zijn met ons werk. Het was een moeilijk weekend voor het team. We worstelden van vrijdag tot aan de race, maar tijdens de race vonden we meer tempo en konden we onze strategie goed uitvoeren. We konden een undercut plaatsen op onze rivalen. Erg blij om zo de tweede seizoenshelft te beginnen.”

Start cruciaal

Vooral de start bleek uiteindelijk cruciaal te zijn voor de Monegask. Leclerc startte op P6 achter Sergio Pérez, maar kwam al gauw aan de Mexicaan voorbij. “Bij de start wist ik dat ik een goede kans had”, vervolgde Leclerc zijn analyse. “Ik wist toen nog niet dat we Pérez ook later in de race achter ons konden houden. De eerste ronde was toen een kans voor ons om een plek of twee te pakken, maar ik had nooit gedacht dat we op het podium terecht zouden komen.”

