Een dag na de teleurstellende diskwalificatie van Richard Verschoor in Boedapest, heeft de Nederlandse coureur teruggeslagen. De Formule 2-coureur vocht zich naar een podiumplaats, en eindigde daarbij achter Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli en ART Grand Prix-coureur Victor Martins. Formule 3-coureur Laurens van Hoepen had minder geluk, en raakte zijn tweede plek kwijt door een diskwalificatie.

Verschoor overkwam op de zaterdag tijdens de Formule 2-sprintrace hetzelfde lot als Van Hoepen een dag later, toen na de sprintrace bleek dat de plank onder zijn autovloer te veel was versleten. Verschoor werd gediskwalificeerd en raakte zijn eerste plaats in de sprintrace kwijt. De Nederlander sloeg op de zondag terug met een derde plek in de Formule 2-hoofdrace, maar dat kon de pijn niet al te veel verzachten.

“Ik was niet echt boos op het team, maar vooral teleurgesteld”, blikt Verschoor een dag later nog even terug, tegenover Motorsport.com. “Dit is niet de eerste keer, het is al de derde keer dat ik gediskwalificeerd ben na een overwinning. Ik was gisteren niet zo heel blij en dat is achteraf goed geweest, aangezien de dip in emotie iets minder groot was. Maar natuurlijk is het weer een overwinning die weg is, weer een beker die je niet mee naar huis kunt nemen en weer punten die weg zijn. Het is een lastig seizoen, maar ik geef nooit op en ik geef ook niet af op mijn team.”

Verschoor is daarom na zijn podiumplek op de zondag in Hongarije nog voorzichtig. “Uiteindelijk is het natuurlijk wat het is, maar ik hoop dat ik deze podiumplek over een uur of twee alsnog kan vieren. Ik wacht gewoon af, want je weet het met mij nooit”, aldus de Formule 2-coureur.

Ook Van Hoepen gediskwalificeerd

Ook landgenoot en Formule 3-coureur Laurens van Hoepen weet hoe het voelt om een podiumplek kwijt te raken door een diskwalificatie. Een dag na de diskwalificatie van Verschoor overkwam de Nederlander hetzelfde lot in de Formule 3. De FIA heeft bij een inspectie de wagen van Van Hoepen namelijk te licht bevonden. Coureur Noel Leon schuift hierdoor een plekje op en is de nieuwe winnaar van de Formule 3-race.

