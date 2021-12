Max Verstappen zegt rustig te zijn ondanks de druk die op hem staat nu hij in Abu Dhabi geschiedenis kan schrijven. De Nederlander weet dat hij kan winnen als de auto goed genoeg is, maar als dat niet zo is dat het ‘heel lastig’ wordt: “Dat maakt het makkelijk.”

Verstappen en Hamilton staan op gelijke hoogte met nog één race te gaan, waarbij de Nederlander nog het voordeel heeft dat hij dit seizoen meer races heeft gewonnen. Mocht het namelijk alsnog in een gelijkspel eindigen, dan gaat de titel naar Verstappen. Hij zou dan geschiedenis schrijven als eerste Nederlandse Formule 1-kampioen, maar daarvoor staat hem nog wel een spannend weekend te wachten in Abu Dhabi. Hoewel de druk dus immens zou moeten zijn, is Verstappen juist ontspannen.

“Nee, ik ben eigenlijk heel rustig, want ik weet als de auto goed genoeg is dat we gaan winnen, en als de auto niet goed genoeg is wordt het heel lastig”, zegt Verstappen in gesprek met Ziggo Sport. “Dus uiteindelijk maakt het dat ook heel makkelijk.”

Lees ook: Verstappen tevreden over racepace op Yas Marina Circuit

Mocht de auto dus niet genoeg zijn en Hamilton zijn achtste titel pakken, dan betekent dat nog niet het einde van de wereld voor Verstappen. “Ik ben pas 24 en ik denk niet dat ik volgend jaar opeens inkak, dus dat komt allemaal wel goed”, aldus de Nederlander.

Na de eerste trainingen in Abu Dhabi liet Verstappen al weten dat de pace voor de korte runs nog wat beter kan, maar dat de racepace er goed uitziet. Lewis Hamilton sloot de vrijdag als snelste af, Valtteri Bottas klokte de derde tijd terwijl Verstappen de vierde tijd noteerde. “Ik denk dat zij ook al met iets meer vermogen reden in de korte runs, dus dat geeft een beetje een vertekend beeld”, doelt hij op Mercedes. “Mijn ronde was ook niet goed qua balans. Ook in de laatste bocht bij het aanremmen kreeg ik ineens heel veel onderstuur, dus die miste ik volledig. Van onze kant moet er nog wel wat verbeterd worden, maar ik denk ook dat zij al met meer vermogen reden.”