Max Verstappen is na de eerste twee vrije trainingen op het aangepaste Yas Marina Circuit in Abu Dhabi tevreden over de racepace. Bij de shortruns ging het echter nog niet naar wens: “Daar komen we snelheid tekort.”

De organisatie van de Grand Prix van Abu Dhabi heeft dit jaar hard gewerkt aan aanpassingen aan het Yas Marina Circuit. Het circuit leverde de afgelopen jaren weinig spektakel op en dus werd er gezocht naar oplossingen. Die kwamen er in enkele bochten. Zo zijn twee chicanes veranderd in één bocht en is ook de laatste sector onder handen genomen om deze wat vloeiender te maken.

“Dat maakt het wat leuker om hier te rijden”, zegt Max Verstappen daarover tegen Sky Sports na de vrijdagtrainingen. “Over het algemeen zijn snelle bochten leuker. Met name de laatste sector was altijd wat krap en off-camber. Het is nog steeds wat off-camber, maar de radius is wat ronder. Het zijn positieve aanpassingen”, aldus de Nederlander.

Het was nog niet helemaal de dag van Red Bull. Met de vierde en vijfde tijd in de tweede vrije training is er nog wat tijd te winnen over één ronde, maar in de longruns zag Red Bull er juist een stuk sterker uit. “We zijn nog aan het leren en proberen een aantal zaken te begrijpen, maar de shortrun ging duidelijk niet volgens plan”, legt Verstappen uit. “We komen daar nog wat snelheid tekort. Maar de longruns waren wat competitiever, dat is natuurlijk ook belangrijk”, besluit hij.