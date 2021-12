Red Bull-teambaas Christian Horner is gematigd tevreden over de vrijdag in Abu Dhabi. De snelheid voor de race zit er goed in, maar volgens hem heeft het team nog wat tijd te vinden voor de kwalificatie.

Max Verstappen noteerde de vierde tijd in de tweede vrije training op het Yas Marina Circuit, waar Lewis Hamilton, Esteban Ocon en Valtteri Bottas een snellere tijd noteerden. Teamgenoot Sergio Pérez sloot aan op de vijfde plek. De snelheid in de longruns zag er prima uit, maar, zoals de tijdenlijst doet vermoeden, ontbreekt het nog aan de pure snelheid over één ronde.

“We hebben genoeg data vergaard en er zijn wat gebieden waar we vannacht aan kunnen werken”, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner tegen Sky Sports. “Het wordt een lange avond hier, maar ook in Milton Keynes om de auto wat strakker te krijgen. De pace in de lange run zag er goed uit, maar we moeten wat verbeteren voor de korte runs. De Mercedes ziet er behoorlijk competitief uit, met name in de eerste twee sectoren. In de derde sector slaan wij terug, maar dan is de schade al aangericht. Maar we hebben nog 23 uur om met een betere afstelling te komen en wat snelheid te vinden”, aldus de Brit.

Lees ook: Horner: ‘Verstappen moet hier rijden zoals in de afgelopen 21 races’

Foto: Motorsport Images

De afgelopen jaren speelde bandenslijtage amper een rol op het Yas Marina Circuit, maar met de aanpassingen aan enkele bochten verwacht Horner dat het niet voor de hand ligt dat ze het met een eenstopper gaan redden. “De bandenslijtage gaat een rol spelen door de nieuwe lay-out. De lange linkerbocht zet de banden flink onder druk. Het wordt fascinerend om te zien welke strategie de beste is.”

Ondertussen houdt Red Bull natuurlijk ook de Mercedes van Hamilton in de gaten. De Brit sloot de vrijdag af als snelste met een flinke marge. “We hebben gezien dat die motor hem significant meer performance gaf”, zegt Horner, doelend op de motor die Hamilton in Brazilië gebruikte en voor de laatste twee races van het seizoen weer heeft gekregen. “Wij moeten op een andere manier tijd zien te winnen. We zullen ons best doen en zo goed mogelijk kwalificeren.”

Lees ook: Verstappen of Hamilton: op wie zetten de andere coureurs hun geld?

Naast de titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton staat er voor Red Bull ook nog een andere titel op het spel, namelijk de constructeurstitel. Red Bull heeft daar wel een achterstand van 28 punten en het wordt dus ook een lastige opgave, maar om kans te maken heeft het team ook de hulp van Sergio Pérez nodig. “Hij weet wat hij moet doen, de constructeurstitel is een longshot tenzij ze bij Mercedes uitvalbeurten hebben”, aldus Horner. “Checo moet zijn teamgenoot helpen en ik ben ervan overtuigd dat hij dat ook hier zal doen. Hij is een geweldige teamspeler en zal doen wat nodig is, maar hij moet eerst een goede kwalificatie hebben”, besluit de Red Bull-teambaas.