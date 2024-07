Max Verstappen kwam zaterdagmiddag tijdens een spannende kwalificatie voor de GP van Hongarije niet verder dan de derde tijd, achter de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Na afloop reageerde Verstappen teleurgesteld, maar gelaten op het resultaat. “Ik heb het geprobeerd, maar het was net niet genoeg.”

Eerder toonde Verstappen zich op de boordradio wel getergd, omdat hij in de slotfase gehinderd zou zijn door een McLaren. In zijn eerste reactie op de grid kwam de drievoudig wereldkampioen van Red Bull daar echter niet meer op terug.

“We zitten het hele weekend al een beetje achter McLaren, ook in de kwalificatie”, besefte Verstappen, die in 2022 en 2023 de race op de Hungaroring nog wist te winnen. Morgen start hij vanaf P3, met Carlo Sainz naast hem. Over de kwalificatie zei Verstappen verder: “Het is moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen. Ik had graag iets meer grip gewild, maar die was er niet. En met P3 zit ik er nog steeds heel dichtbij. Hopelijk kan ik de McLarens morgen volgen en dan kijken we wat we kunnen uitrichten.”

Verstappen zei van de gevechten met de McLarens te genieten, maar maakte daarbij wel een belangrijk voorbehoud. “Ik hou van competitie, maar ik win wel graag. Nu zijn wij de jagers. Ik zal in een gevecht geen stap achteruit doen uiteraard. Ik ga de strijd aan. De laatste raceweekends was McLaren heel sterk op de zondag. Vandaag waren de omstandigheden lastig met de regen en de temperatuur was ook lager dan verwacht. Morgen wordt aanzienlijk warmer weer voorspeld. Hopelijk helpt ons dat.”

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.00 uur.

