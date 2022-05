Max Verstappen ging er in de laatste run van Q3 in Spanje goed voor zitten, maar moest zijn poging om voor de poleposition te gaan al snel staken na problemen met de auto. Hij baalt van het vermogensverlies maar is uiteindelijk tevreden met de tweede startplek.

Verstappens eerste ronde in de beslissende Q3 was genoeg voor de poleposition en hij hoopte in de laatste run te verbeteren om die poleposition veilig te stellen, maar in bocht 3 meldde hij op de boordradio al dat hij vermogen verloor. De timing kon niet slechter, aangezien Charles Leclerc in zijn laatste run ruim drie tienden onder Verstappens tijd dook en zo de poleposition van hem afsnoepte.

Verstappen baalt na de kwalificatie uiteraard van het probleem, al durft hij niet te zeggen of dat hem de poleposition heeft gekost. “Dat is altijd lastig te zeggen”, legt Verstappen uit. “Ik kon die laatste run toch niet doen, ofwel de DRS ging niet open of ik verloor vermogen. Het is een beetje jammer, maar als we naar het weekend tot nu toe kijken, dan is het een goede prestatie dat we op de eerste startrij staan. Maar ik had natuurlijk graag voor die laatste run gegaan”, aldus de Red Bull-coureur.

Met de verwachte hoge temperaturen van zo’n 34 graden wordt het ook zondag een uitdaging om de Pirelli-banden zo lang mogelijk in goede staat te houden. Verstappen heeft er na de afgelopen races vertrouwen in dat dat wel goedkomt. “De laatste races zagen we er degelijk uit qua bandenslijtage. Het wordt morgen weer erg heet. Het is hier moeilijk om in te halen, maar we zullen wel zien. Hopelijk zal onze auto weer wat liever zijn voor de banden, maar dat is op dit moment lastig te zeggen”, besluit Verstappen.

