Max Verstappen is vanaf vandaag koninklijk door zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De wereldkampioen Formule 1 kreeg de koninklijke onderscheiding uitgereikt door minister voor Sport Conny Helder.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau is een koninklijke onderscheiding die alleen weggelegd is voor mensen die bijzondere verdiensten hebben verricht die landelijk of zelfs internationaal betekenis hebben gehad. Verstappen voldoet daar met zijn wereldtitel in de Formule 1 van afgelopen seizoen uiteraard mee en kreeg deze onderscheiding dan ook op de vooravond van de Grand Prix van Nederland.

Verstappen voelt zich vereerd door deze koninklijke benoeming. “Het is een hele eer om deze benoeming te mogen ontvangen”, zegt Verstappen. “Ik ben mijn familie en naasten erg dankbaar voor hun steun vanaf mijn eerste racejaren en wil ook graag Red Bull en mijn persoonlijke sponsoren bedanken.”

Lees ook: Verstappen verwacht op Zandvoort niet zo dominant te zijn als op Spa

“Zonder al die steun had ik niet kunnen komen tot waar ik nu sta”, vervolgt Verstappen. “Daarnaast wil ik ook graag mijn fans wereldwijd maar met name de Orange Army bedanken. Hun aanmoedigingen zijn keer op keer overweldigend en het is mooi om zoveel Nederlanders mee te zien leven. Ik kijk dan ook enorm uit naar mijn thuisrace komend weekend in de Dutch Grand Prix.”

Minister voor Sport Conny Helder is onder de indruk van de prestaties van Verstappen in de Formule 1. “Er komt veel meer bij kijken dan alleen talent om kampioen te worden”, zegt Helder over de benoeming van Verstappen tot Officier in de orde van Oranje-Nassau. “Vele jaren hard en lang werken, niet opgeven en doorgaan. Je bent hierin een grote inspiratie voor velen. En uiteindelijk rijd je als eerste Nederlander naar de wereldtitel Formule 1. Wat een fantastische prestatie. Je hebt Nederland hiermee ook wereldwijd op de kaart gezet.”