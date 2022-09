Na zijn dominante vertoning op Spa-Francorchamps hoopt Max Verstappen dat uiteraard te herhalen op Zandvoort, al is hij er niet zo zeker van dat dat ook het geval zal zijn. De Red Bull-coureur houdt rekening met een sterker Ferrari.

Red Bull besloot op Spa-Francorchamps enkele onderdelen van de RB18 van Verstappen te vervangen, wat hem op gridstraffen kwam te staan. Hij begon van de veertiende startplek maar lag al snel weer aan de leiding en kon vervolgens wegrijden van teamgenoot Sergio Pérez. Het was een dominante zege voor de regerend wereldkampioen, die zo nog een grotere stap richting zijn tweede wereldtitel zette.

Lees ook: Rudy van Buren simulatorcoureur bij Red Bull: ‘Soms rijd je als Max en soms als Checo’

Na zijn ’thuisrace’ kan Verstappen direct door naar de volgende thuisrace, waar hij uiteraard zin in heeft. “Na het succesvolle weekend op Spa kijk ik heel erg uit naar de Nederlandse Grand Prix”, blikt Verstappen vooruit. Of hij het oranjepubliek nog eens kan trakteren op zo’n dominante vertoning als op Spa? “Je hebt veel meer downforce nodig op Zandvoort dus het zal lastiger worden voor ons om dominant te zijn”, voorspelt Verstappen.

Lees ook: Video: Verstappen en Tsunoda blazen achteruitrijden nieuw leven in op Zandvoort

“Ik verwacht dat Ferrari hier sterk zal zijn. Ik wil natuurlijk een goed resultaat behalen maar het is belangrijk om altijd punten te scoren, dus laten we hopen dat we hier goed kunnen presteren. Het zal geweldig zijn om mijn familie hier te hebben. Ik ga gewoon samen met de fans genieten van het weekend, het zal waanzinnig worden”, besluit de Red Bull-coureur.