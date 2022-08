Het was jarenlang een traditie op het circuit van Zandvoort: achteruitrijden. Met het bekende commentaar van André van Duin schakelden Nederlanders massaal in voor de race waarin, zoals de naam doet vermoeden, de bestuurders achteruitreden – met flinke chaos tot gevolg. Na een lange afwezigheid is die traditie weer terug, al is dat maar voor heel even dankzij Red Bulls Max Verstappen en AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda, die het in de DAF’s tegen elkaar opnemen.

