Max Verstappen is blij dat de balans van de RB18 in de tweede vrije training beter was dan eerder vandaag. Of het genoeg zal zijn om Ferrari af te troeven weet hij nog niet, maar: “We zitten er min of meer bij.”

Verstappen kwam in de ochtendtraining maar liefst acht tienden tekort op Carlos Sainz, maar in de middag zette hij al grote stappen vooruit en bedroeg het gat nog slechts twee tienden ten opzichte van de andere Ferrari-coureur, Charles Leclerc, die de dag als snelste afsloot.

“In de eerste vrije training en het begin van de tweede training was de balans nog niet goed”, legt Verstappen na de tweede vrije training uit. “We hebben de auto iets veranderd voor de laatste run en dat voelde een stuk beter aan. We verliezen iets op Ferrari, maar we proberen het gat wat te verkleinen. Ze zijn weer snel”, stelt de Nederlander vast.

Er is dus nog wat tijd te vinden voor Verstappen en Red Bull, al heerst er wel tevredenheid over de lange runs. “In de lange run lijkt alles stabiel en goed, daar ben ik blij mee. We hebben echt wat vooruitgang geboekt vandaag. Dat was ook nodig want in het begin was het een beetje tricky. We zijn de goede kant opgegaan en ik hoop dat we nog wat kleine aanpassingen kunnen doen voor morgen.”

Voor nu weet Verstappen nog niet wat de rangorde op de zaterdag zal zijn, al weet hij wel dat Red Bull er goed voor staat. “We hebben nog wat werk te doen maar we zitten er min of meer bij.” Het vernieuwde Albert Park is Verstappen in ieder geval goed bevallen. “De grip is goed, de hobbels zijn minder geworden waardoor je de bochten beter kunt aanvallen. Ik heb genoten van mijn rondjes”, aldus de regerend wereldkampioen.

Foto: Red Bull Content Pool