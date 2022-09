Met Max Verstappen en Nyck de Vries stonden er vandaag voor het eerst sinds 2006 twee Nederlandse coureurs op de Formule 1-grid. Verstappen, die afstevent op zijn tweede wereldtitel, is blij met het ‘superresultaat’ voor debutant De Vries en hoopt dat het vaker gebeurt dat twee Nederlanders punten scoren in een Formule 1-race.

De Vries en Verstappen deelden de vierde startrij voor de Grand Prix van Italië, met Verstappen op de zevende en De Vries op de achtste plek. Verstappen had het uiteraard een stuk makkelijker in de Red Bull dan De Vries in zijn Williams, maar voor beide Nederlanders kon de race haast niet beter. Verstappen snelde zich naar voren en ging er met de overwinning vandoor, De Vries moest lang de druk van Guanyu Zhou weerstaan en kwam als negende over de streep.

Twee punten bij zijn debuutrace voor Williams, daar mag De Vries volgens Verstappen trots op zijn. “Ik kwam hem natuurlijk tegen en ik zag dat hij op dat moment tiende lag”, zegt Verstappen tegen Viaplay, waar te zien is dat de twee elkaar feliciteren. “Hij stond onder druk van Zhou. Dit was natuurlijk de eerste race voor Nyck dus die zal zijn nek ook wel voelen morgen”, grapt de kampioenschapsleider. “Maar dit is een superresultaat voor Nyck.”

Voor het eerst in de geschiedenis eindigden twee Nederlandse coureurs in de punten, al staat er nog een asterisk achter de naam van De Vries voor ‘onvoorzichtig rijgedrag’. Maar voor nu is Verstappen blij met dit gegeven. “Dat is ook positief. Hopelijk gebeurt dat vaker”, lacht de Red Bull-coureur.