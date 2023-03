Hoewel hij beide vrije trainingen op de vrijdag als snelste afsloot en hij daarmee zijn favorietenrol onderstreepte, blijft Max Verstappen op z’n hoede voor de concurrentie. De tweevoudig wereldkampioen wees na afloop van de eerste dag van het raceweekend in Saoedi-Arabië op de kleine onderlinge verschillen.

Twee tienden voorsprong op achtervolger Fernando Alonso, drie tienden op teamgenoot Sergio Pérez, vier tienden op Esteban Ocon en George Russell. En de hele top-11 binnen een seconde. Het was Max Verstappen niet ontgaan in de uitslag van de tweede vrije training. Bovendien wees hij na afloop van de eerste van drie dagen racen ook de op de long runs. Die wijzen op een mogelijk spannende race op het hogesnelheidscircuit in Jeddah.

“Het was een positieve dag voor ons, maar er zijn nog altijd dingen die we beter kunnen doen. En in de long runs zag je dat we allemaal redelijk dicht bij elkaar zaten”, zei Verstappen na afloop van de tweede vrije training tegen Sky Sports. “De rondetijden ontlopen elkaar niet veel, het wordt zeker niet zoals in Bahrein.”

Verstappen leek tijdens de tweede vrije training een probleem te hebben met het terugschakelen, maar dat bleek mee te vallen. “Het is een kwestie van finetunen, dat doen we vaker.”

Problemen had Sergio Pérez naar eigen zeggen wel met de Red Bull. “We hadden een mechanisch probleem, dat kunnen we hopelijk oplossen”, aldus de Mexicaan. “Dat zal ons dan nog wat meer snelheid brengen.”

Net als Verstappen rekent Pérez zich nog allesbehalve rijk wat betreft de concurrentie. “We ogen sterk, maar de concurrentie is er. Ik denk dat enkele teams morgen nog wel een stap zetten.”