Max Verstappen is klaar voor de laatste twee races van het Formule 1-seizoen. De Nederlander reist met acht punten voorsprong in het WK af naar het Midden-Oosten. Daar wacht zondag de inaugurele Grand Prix van Saoedi-Arabië en een week later de Grand Prix van Abu Dhabi.

Al veel is er gezegd en geschreven over de race van komend weekend in Saoedi-Arabië. Het Jeddah Corniche Circuit aan de boorden van de Rode Zee is net op tijd klaar voor de inaugurele Formule 1-race. De omloop kent eigenlijk niet meer dan twee kronkelende ‘rechte’ stukken. Volgens de kenners ligt in maar liefst 22 van de 27 bochten de snelheid op of boven de 200 kilometer per uur. Daarmee zou het circuit iets langzamer zijn dan hogesnelheidstempel Monza, maar sneller dan bijvoorbeeld Spa-Francorchamps of Silverstone.

Lees ook: Mercedes voorspelt: snelste ‘bochten’ in Jeddah met 315 km/u, langzaamste is 90

Hoewel die hoge snelheden Mercedes in de hand zouden moeten werken, maakt Verstappen zich nog geen zorgen. “Het wordt interessant en ik kijk uit naar de uitdaging”, aldus de Nederlander. “We misten [in Qatar] nog steeds behoorlijk wat tempo ten opzichte van Mercedes, dus we zullen zien hoe we dit weekend verder komen. Ik heb het circuit op de simulator gereden en het lijkt me erg snel. Er is dus geen ruimte voor fouten. Natuurlijk blijft het altijd een beetje gissen omdat we er nog niet gereden hebben.”

Afbeelding: Mercedes AMG F1.

Zoals gezegd: Verstappen verdedigt in Saoedi-Arabië een voorsprong van slechts acht punten op Lewis Hamilton die de afgelopen twee races won. Ondanks dat de spanning in het kampioenschap naar het kookpunt stijgt, houdt Verstappen het hoofd koel. “Ik voel me rustig, ik weet dat ik altijd zal proberen om het beste te doen wat ik kan en we zullen wel zien waar we gaan eindigen. Er is nog niets beslist en we zijn allemaal klaar voor de uitdaging. Er is nog veel te racen en we gaan er alles voor geven, dat is zeker. Het wordt een spannend einde van het seizoen.”

FORMULE 1 Magazine nummer 17 ligt nu in de winkels of is hier online te bestellen.