Licht rechtsaf met 315 kilometer per uur op de teller, afremmen naar niet minder dan 255 voor een links-rechts-rechts combinatie en dan na een knikje naar links met boven de 300 vervolgens met 315 weer een tik naar links: dat is hoe de snelste sector van het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië er volgens Mercedes uitziet.

Het gaat daarbij om het stuk tussen ‘bocht’ 21, waarschijnlijk niet meer dan een knikje, naar nummer 26. Voor de goede orde: daarna volgt nog één bocht, nr 27, met zo’n 120 kilometer per uur in – naar verwachting – z’n drie. Daarna zit het rondje Jeddah van 6.174 kilometer erop.

Lees ook: Tijdschema GP Saoedi-Arabië: Actie onder het kunstlicht

De omloop in Saoedi-Arabië is het langste stratencircuit in de moderne Formule 1, en belooft absoluut ook het snelste stadscircuit te worden. De langzaamste bocht is nummer twee, de slinger naar rechts na de eerste knik naar links, waar een snelheid van ‘slechts’ negentig kilometer per uur wordt bereikt.

(tekst loopt door onder de graphic)

Een rondje Jeddah, volgens Mercedes. Afbeelding: Mercedes AMG F1.

Snelste stratencircuit

Volgens de voorspelling van Mercedes ligt de te verwachten snelheid in liefst 22 van de 27 bochten op of boven de 200 kilometer per uur. Opvallend zijn vooral de s-combinatie van bocht 4 t/m 12, en later in de ronde de boven beschreven reeks aan snelle slingers van bocht 19 t/m 26.

De hardste remzones liggen, zo valt te verwachten, bij bocht 1 (aan het eind van een DRS-zone terug naar 100 km/u), de op 165 kilometer per uur geschatte 180-graden bocht 13, én bij bocht 27. Deze laatste bocht wordt, nadat daarvoor dus de 315 wordt aangetikt, vermoedelijk met 120 kilometer per uur genomen.

Lees ook: In beeld: Saoedi-Arabië zet laatste stappen voor eerste Grand Prix in Jeddah

252.8 gemiddeld

Volgens Formula1.com kan een rondje Jeddah – dat drie DRS-zones telt – wel eens met een gemiddelde snelheid van 252.8 kilometer per uur worden afgelegd. Het zou daarmee nog wel wat langzamer zijn dan Monza, maar sneller dan Silverstone en Spa. En dat dus voor een stratencircuit…

Ter illustratie: Charles Leclerc deed zijn pole-waardige kwalificatierondje door de straten van zijn thuisstad Monaco eerder dit jaar met gemiddeld 170.8 kilometer per uur. Op het snelle Bakoe pakte hij ook pole, met toen ook ‘maar’ 213.5 km/u gemiddeld op de teller.

Het Jeddah Corniche Street Circuit. Foto: SMG.