Max Verstappen neemt ook het weekend na zijn spectaculaire overwinning in São Paulo niet vrij. De Nederlander doet mee aan The Race for Mental Health, een simrace van 23 uur. De simrace is bedoeld om geld op te halen voor het goede doel.

Het is nog geen week geleden dat Max Verstappen vriend en vijand verbaasde met zijn machtige inhaalrace in de Braziliaanse regen, maar de Nederlander kruipt alweer achter het stuur. Verstappen doet op 9 en 10 november mee aan een simrace, The Race for Mental Health, om geld op te halen voor het goede doel Mind, een Britse liefdadigheidsinstelling voor de geestelijke gezondheidszorg.

Naast de drievoudig Formule 1-wereldkampioen doen ook IndyCar-kampioen en Indy500-winnaar Tony Kanaan en GT3 Pro-coureur Daniel Morad mee met het evenement. Het evenement wordt georganiseerd door influencer en simracer Jimmy Broadbent. “Ik wilde iets terugdoen voor de gemeenschap die zo aardig voor me is geweest”, vertelt Broadbent tegen Forbes.

LEES OOK: Coulthard prijst Braziliaanse zege Verstappen: ‘Waarom ik verliefd werd op deze sport’

Incognito

Het is niet de eerste keer dat het evenement wordt georganiseerd. De simrace haalde de afgelopen jaren £300,000 op en ook Max Verstappen deed al eerder een keertje mee. “Max kwam vorig jaar incognito opdagen bij een ander team. Ik wist niet dat hij racete tot hij bij ons op de baan stond”, onthult Broadbent.

“En hij deed niet alleen mee, maar doneerde ook een groot deel van zijn eigen geld aan het goede doel, wat geweldig is”, vervolgt de simracer. “Mijn belangrijkste doel was om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit goede doel. Dus om de huidige F1-wereldkampioen, een IndyCar-legende en een huidige GT-coureur mee te laten doen, is erg gaaf.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!