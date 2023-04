Max Verstappen heeft in Melbourne uitstekende zaken gedaan voor het kampioenschap. De Nederlander bleef in een door incidenten, safetycars en rode vlaggen gedomineerde Australische Grand Prix uit de problemen en leidt het kampioenschap nu comfortabel.

Verstappen kreeg de overwinning niet cadeau. Weliswaar was hij de race van pole vertrokken, maar hij kreeg direct bezoek van George Russell en Lewis Hamilton. “We hadden een heel matige start. Ik was vooral heel voorzichtig in die eerste ronde, omdat ik veel te verliezen had en zij veel te winnen”, aldus Verstappen direct na afloop tegen David Coulthard voor de camera van Formula 1. “Maar daarna… Volgens mijn was de snelheid van de auto goed. Dat zagen we direct. We hoefden eigenlijk alleen maar te wachten tot het vrijgeven van de DRS en zo er voorbij te gaan.”

Verstappen wint door rode vlaggen gedomineerde Grand Prix van Australië

De race werd ontsierd door drie rode vlag-situaties. Iets te veel van het goede, vond Verstappen. “Die eerste kun je doen, maar die tweede begrijp ik niet helemaal. Het was een beetje een zooitje, maar we hebben alles overleefd. De snelheid zat er goed in en het belangrijkste is dat we hebben gewonnen. Mijn eerste overwinning hier en het was ook al een tijdje geleden voor Red Bull.”

Grasmaaier

Tegen het einde van de race – met een comfortabele voorsprong op nummer twee Hamilton – had Verstappen een kort uitstapje door het gras. “Ja, ik heb de gemeente daar even geholpen”, lachte de wereldkampioen. “Ik heb het gras gemaaid, dus dat hoeven ze niet meer te doen. Ik heb geen idee wat er gebeurde, mijn wielen blokkeerden en ik ging wat wijd, maar we hadden een ruime marge op Hamilton.”

Verstappen pakte uiteindelijk de volle 25 punten en zag zijn voorsprong in het kampioenschap op Sergio Pérez oplopen naar vijftien punten.