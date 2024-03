Toto Wolff steekt niet onder stoelen of banken wie hij het liefste zou contracteren voor 2025. Met het vertrek van Lewis Hamilton in het verschiet, is Max Verstappen de beste kandidaat om voor Mercedes te komen rijden. Volgens Wolff is een huwelijk tussen Mercedes en Verstappen onvermijdelijk: “Dat moet een keer gebeuren, we weten alleen niet wanneer.”

LEES OOK: ‘Horner wil Fernando Alonso naast Verstappen zetten bij Red Bull’

De Oostenrijkse teambaas deed tijdens het raceweekend in Melbourne een boekje open over wie er kans maken op het stoeltje naast George Russell. In een interview met Fox Sports Australia kwamen de usual suspects voorbij. Fernando Alonso werd genoemd, maar ook Carlos Sainz en Formule 2-talent Andrea Kimi Antonelli. Echter, de meeste aandacht ging uit naar drievoudig wereldkampioen Max Verstappen, een coureur die altijd op Mercedes’ radar heeft gestaan.

“Dat moet een keer gebeuren, we weten alleen niet wanneer”, aldus Wolff. Mercedes wilde een jonge Max Verstappen ooit contracteren, maar door gebrek aan een vrij stoeltje koos de Nederlander toen voor Toro Rosso. De rest is geschiedenis. Inmiddels kan Toto Wolff toegeven dat Verstappen de eerste keus is om Lewis Hamilton te vervangen. “Je ziet op wat voor niveau hij rijdt”, legde hij uit. “Maar dat neemt niets weg van de andere kandidaten. We moeten eerst naar onszelf kijken en ons afvragen wat we met deze auto kunnen.” Max Verstappen heeft altijd geroepen dat hij voorlopig bij Red Bull wil blijven, hoewel de groeiende onrust binnen het team een transfer naar Mercedes niet ondenkbaar maakt.

Geen haast

Voorlopig wil Mercedes nog afwachten wat er precies gaat gebeuren op de rijdersmarkt. Lewis Hamilton’s vertrek kwam misschien niet als een verrassing, maar de timing van het nieuws was niet ideaal. Toto Wolff wil daarom een weloverwogen keuze kunnen maken. “Dit gaat niet in de komende weken of maanden gebeuren, ik wil de markt eerst goed kunnen monitoren.” Volgens Wolff komt het nieuws wel nog voor de zomer naar buiten.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je in de winkel of in je brievenbus!