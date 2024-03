De rust lijkt wedergekeerd in de garage van Red Bull. Teambaas Christian Horner heeft zijn positie behouden en de mediastorm rondom de machtsstrijd in de organisatie is enigszins gaan liggen. Toch zijn er nog genoeg onzekerheden binnen het team. Wat gaat er bijvoorbeeld met het tweede stoeltje gebeuren? Naar verluidt is Horner druk bezig met Fernando Alonso te winnen voor Red Bull.

De 42-jarige Spanjaard zette vorig jaar zijn handtekening bij Aston Martin, waar hij meteen imponeerde. Hij is bij uitstek de oudste coureur op de grid, maar doet nog altijd niet onder voor de volgende generatie coureurs. Volgens F1-insider is dat de reden dat Horner Fernando Alonso een contract bij Red Bull wil aanbieden. Een tactische zet van de teambaas, die daarmee zijn eigen machtspositie binnen het team zou kunnen versterken.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Horner een huwelijk tussen Red Bull en Fernando Alonso wil bewerkstelligen. Na teleurstellende jaren bij Ferrari was de tweevoudig wereldkampioen in 2013 op zoek naar een nieuwe uitdaging. Horner zou hem destijds het stoeltje van Mark Webber hebben willen geven, maar de overstap bleef uit.

Het Red Bull-systeem

Mocht Christian Horner het voor elkaar boksen om de Spanjaard naar Milton Keynes te halen, dan breekt Red Bull met de vertrouwde formule. Het team haalt zijn coureurs van oudsher uit de eigen kweekvijver. Zusterteam Visa RB deed meermaals dienst als opleidingsteam voor aanstormend Red Bull-talent. Onder toeziend oog van adviseur Helmut Marko werden coureurs vanaf jonge leeftijd al klaargestoomd voor het echte werk. Grote namen als Sebastian Vettel en Max Verstappen genoten dezelfde behandeling.

Inmiddels weten we dat er spanningen zijn ontstaan tussen Helmut Marko en Christian Horner. Mocht laatstgenoemde Fernando Alonso kunnen contracteren, dan is dat een duidelijk teken van zijn overwicht binnen het team. Marko zou ongetwijfeld liever Red Bull-telgen als Yuki Tsunoda of Liam Lawson naast Verstappen zetten.

