De recente contractverlenging van Fernando Alonso bij het F1-team van Aston Martin betekent dat de Spanjaard in ieder geval tot en met zijn 45ste actief zal zijn in de koningsklasse van de autosport. Daarmee is hij de oudste F1-coureur sinds Graham Hill in 1975. Alonso is wel al houder van het record voor de meeste Grand Prix-races ooit, namelijk 385.

De eeuwige ranglijst met oudste F1-coureurs wordt overigens aangevoerd door de Monegask Louis Chiron met 55 jaar, 9 maanden en 19 dagen. Hij was actief in de jaren vijftig.

Lando Norris sprak in de aanloop naar de Chinese GP, vorige week zondag, vol respect over de lange staat van dienst van de op dit moment 42-jarige Alonso, naar aanleiding van diens recente contractverlenging. De veteraan op de grid debuteerde als F1-coureur bij de GP van Australië in 2001 (foto boven).

“Fernando is waarschijnlijk één van de oudste coureurs ter wereld die aan de top van een sport meedoet en ik denk dat je dat waarschijnlijk nooit meer zult meemaken in de Formule 1, op het niveau dat hij heeft gedaan en nog steeds doet”, aldus Norris. “En als het al gebeurt, zal het extreem zeldzaam zijn. Ik heb heel veel respect voor dat soort dingen. Ik heb geen idee of ik het over 20 jaar nog wil doen, als ik nog steeds sterk ben.”

‘Alonso voorbeeld voor ons allemaal’

Esteban Ocon (Alpine) sprak eveneens vol respect over Alonso en noemde de staat van dienst van de tweevoudig wereldkampioen ‘een droomcarrière voor elke atleet of coureur’. “Ik weet niet of ik nog zou racen op zijn leeftijd, maar zijn toewijding is echt een voorbeeld voor ons allemaal”, aldus Ocon.

