Fernando Alonso heeft zijn ongenoegen geuit over de recente straffen die hij heeft opgelopen. Na afloop van de sprintkwalificatie in Miami liet de Spanjaard dan ook weten dat de sprintrace niet bijzonder interessant zal worden. “We kunnen toch niet vechten omdat we dan worden bestraft.”

De wonden van zijn recente straffen zijn duidelijk nog vers. De coureur van Aston Martin heeft de afgelopen drie raceweekenden twee straffen gekregen vanwege zijn rol in incidenten met andere coureurs. Voor elk van deze straffen kreeg hij drie strafpunten op zijn licentie. Dit betekent dat hij al goed op weg is om automatisch geschorst te worden.

Alonso zegt dan ook dat het geen zin heeft om zich in de sprintrace naar voren te vechten, omdat hij waarschijnlijk toch weer een straf krijgt. “De sprintrace betekent helemaal niets, vooral omdat we niet kunnen vechten of iets dergelijks”, bromde Alonso. “We krijgen straffen voor alles wat we doen. Deze race wordt gewoon voor de lol, maar is voor ons niet erg interessant.”